El torneo de Acapulco desafía la violencia en Guerrero y confirma que no habrá suspensión

El Abierto Mexicano de Tenis ha salido al paso de los rumores que apuntaban a una posible suspensión por motivos de seguridad. El torneo, de categoría ATP 500 y que se disputa en Acapulco, confirmó oficialmente que la competición se celebrará con total normalidad pese al clima de tensión generado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Los episodios de violencia registrados en distintos puntos del estado de Guerrero y el incremento del despliegue militar alimentaron especulaciones en redes sociales sobre una cancelación inminente. Sin embargo, la organización reaccionó rápidamente con un comunicado oficial para despejar cualquier duda.

📢 Aviso oficial.

Nos vemos hoy 4 PM en el Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. #AMT2026 pic.twitter.com/HOGGdbXFFc — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 22, 2026

Desde la dirección del torneo se subrayó que existe contacto permanente con autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es garantizar la seguridad de jugadores, entrenadores, equipos técnicos y personal vinculado al evento.

Los tenistas participantes están alojados en el complejo hotelero Mundo Imperial, uno de los centros neurálgicos del certamen, que cuenta con un dispositivo de seguridad reforzado. Según el comunicado, se han implementado protocolos adicionales sin que ello afecte al desarrollo deportivo del campeonato. El mensaje institucional es claro: el torneo sigue adelante y no existe ningún plan de suspensión.

El foco vuelve a la pista

Más allá del contexto extradeportivo, el cuadro principal presenta un cartel competitivo que centra la atención en lo estrictamente deportivo. Entre los principales cabezas de serie figuran Alexander Zverev y Alex de Miñaur, dos jugadores consolidados en el circuito y habituales en las rondas finales de los torneos importantes.

La presencia de figuras de ese nivel refuerza la importancia del certamen dentro del calendario ATP, especialmente en la gira previa a los grandes eventos de pista dura.

Representación española en la jornada inaugural

La primera jornada contará con doble protagonismo español. Alejandro Davidovich, finalista en la pasada edición, debutará frente al alemán Daniel Altmaier. El malagueño busca repetir una actuación destacada en un torneo que ya le vio brillar la temporada anterior.

Por su parte, el joven Rafa Jódar participará gracias a una invitación de la organización. El madrileño atraviesa un momento significativo en su progresión profesional, tras alcanzar el puesto 114 del ranking, su mejor clasificación hasta la fecha. Su estreno será ante el británico Cameron Norrie en la pista central.

La coincidencia de ambos partidos en la jornada inaugural añade atractivo a un inicio de torneo marcado por la expectación.

Seguridad reforzada, calendario intacto

El aumento de la presencia militar en la zona responde a medidas preventivas adoptadas por las autoridades mexicanas tras los recientes acontecimientos. No obstante, desde la organización se insiste en que el dispositivo forma parte de una estrategia de protección que permite mantener el evento con normalidad.

El Abierto Mexicano de Tenis ya ha superado en el pasado situaciones complejas, incluidos fenómenos meteorológicos y desafíos logísticos. En esta ocasión, la prioridad es garantizar que el tenis sea el único protagonista durante la semana de competición. Acapulco quiere que el ruido quede fuera de la pista. Y, de momento, la pelota sigue en juego.