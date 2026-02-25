Ljubicic analiza al 'Big Three' y explica por qué Djokovic no está a la altura de Nadal y Federer

Ivan Ljubicic, extenista que alcanzó el top 3 mundial y dirigió algunos años a Federer, habló en el podcast Off Court with Greg sobre el Big Three y confesó quién era para él el contrincante más difícil. Sin embargo, después de un repaso a sus sensaciones cuando se enfrentó a ellos, no se decantó por el mejor de los tres, pero sí reconoció la mayor influencia de Roger Federer y Rafa Nadal.

El croata de 46 años explicó que Djokovic, Federer y Nadal "son diferentes, es muy difícil decir quién es el mejor". Aunque el serbio ganó más, "el impacto que Roger tuvo en el partido, y Rafa en diferentes momentos, es enorme". Posteriormente, pasó a hablar de cómo eran los encuentros ante cada uno de estos rivales.

Las distintas sensaciones

Cuando al otro lado de la pista se encontraba Federer, era complicado "porque siempre hacía algo diferente". Ljubicic recordó que en 2005 llegó a disputar varios enfrentamientos contra el suizo – la final de Doha, la de Róterdam y la de Miami – y "siempre planteaba un duelo diferente". En 2015, Ljubicic pasó a ser entrenador de Federer hasta su retiro de las pistas en 2022.

En el caso de Rafa Nadal, destacó que "restaba muy atrás, así que te dejaba jugar a tu antojo, sobre todo en mis juegos de servicio". Esto le permitió sentirse "bastante cómodo" y reconoció que, aunque "perdí muchas más veces de las que gané, siempre sentí que si jugaba bien, tendría oportunidades". Para Ljubicic, medirse al tenista español y superarle no era algo inalcanzable: "Nunca sentí que fuera imposible".

Por último, analizó a Djokovic, quien, a su parecer, es el rival más difícil, aunque no el mejor de los tres: "Cuando Novak estaba en racha, quizás fue lo más difícil para mí, porque tenía un gran saque y dependía de muchos puntos gratis con él; con él simplemente no era posible", finalizó Ljubicic. Aun así, el extenista destacó el impacto de los otros dos integrantes del Big Three por encima de los éxitos de Nole.