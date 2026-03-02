Menú
Cristina Bucsa conquista su primer título WTA en México y da un gran salto en el ranking mundial

La tenista se impuso a Magdalena Frech en tres sets (6-1, 4-6, 6-4) y ascenderá hasta el puesto 31 de la clasificación internacional.

Cristina Bucsa de España sostiene un trofeo al ganar la final del Mérida Open 2026 ante Magdalena Frech | EFE

La tenista española Cristina Bucsa conquistó este domingo el torneo WTA 500 de Mérida (México) al superar en la final (6-1, 4-6, 6-4) a la polaca Magdalena Frech, el primer título individual de su carrera para dar además un gran salto en el ranking mundial.

Después de vencer en semifinales a la italiana Jasmine Paolini, su primera victoria sobre una top-10 después de diez derrotas, Bucsa completó su asalto a la cita mexicana en un tenso pero serio encuentro definitivo. La cántabra se llevó con autoridad la primera manga, pero encajó el primer set en contra del torneo con la reacción de Frech en el segundo.

En el tercer parcial, de nuevo Bucsa fue al ataque y logró el 'break' en el cuarto juego. La polaca se aferró a la pista dura norteamericana y rompió a la española cuando acariciaba la victoria. Sin embargo, Bucsa se desquitó ganando al resto.

La española, ganadora de siete títulos en categoría de dobles más la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, alzó su primer trofeo en individual y saltará de la posición 63 a la 31 del ranking mundial. Además, Bucsa buscará el título de dobles en Mérida junto a la china Xinyu Jiang.

La clasificación alcanzada es su mejor como profesional, superando a Jessica Bouzas, que es la número 50. Esto convierte a Cristina en la ‘número uno’ de las españolas. Paula Badosa, después de retirarse en Dubái, abandonó el top100 y cayó hasta la posición 106.

