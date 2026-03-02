Medvedev y Rublev, retenidos en Dubái: "Se están cubriendo todas sus necesidades inmediatas"

La ATP ha emitido un comunicado para hablar sobre la situación de algunos jugadores, como Medvedev o Rublev, que se encuentran en Dubái mientras escala la tensión en Oriente Medio. Desde la asociación se ha confirmado que el pequeño grupo de tenistas se encuentra en la ciudad emirato junto a sus equipos después del ATP 500. Además, ha expresado que se encuentran seguros y bajo asistencia constante.

"La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, nuestro personal y el personal del torneo son nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de los equipos permanece en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos están alojados en los hoteles oficiales del torneo, donde se están cubriendo todas sus necesidades inmediatas", ha afirmado en el mensaje compartido.

Asimismo, ha destacado que se encuentra en comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad debido a las dudas sobre la presencia de los tenistas en el Masters 1000 de Indian Wells: "En este momento, los preparativos del viaje siguen sujetos a una evaluación continua en función de las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales. Seguiremos prestando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir con seguridad cuando las condiciones lo permitan".

The ATP has issued the following statement on player safety in Dubai. pic.twitter.com/k3UwbAeO11 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) March 2, 2026

Momento de incertidumbre

El primer Masters 1000 en tierras californianas no tiene garantizada la presencia de los jugadores, ya que debido a la escalada del conflicto, las autoridades tomaron la decisión de cerrar el espacio aéreo y suspender la actividad del aeropuerto internacional. Como consecuencia, el ganador del torneo, Medvedev, el finalista, Tallon Griekspoor, Andrey Rublev, los participantes en el cuadro de dobles, Marcelo Arévalo, Harri Heliovaara y Henry Patten, entre otros, quedaron retenidos en Dubái.

Medvedev se pronunció sobre su situación en Bolshe: "La situación aquí, por supuesto, es inusual, pero lo único que sucede es que el espacio aéreo está cerrado. Nadie sabe cuándo vamos a poder despegar y si va a ser largo o no. Estamos esperando, veremos lo que pasa en las próximas horas o días. Están posponiendo el cierre del aeropuerto. Por extraño que parezca, todo está bien. He recibido muchos mensajes de amigos, y todo el mundo está preocupado, pero puedo decir que todo está bien".