La italiana Lucrezia Stefanini ha sido una de las últimas tenistas en denunciar amenazas de usuarios anónimos en redes sociales para asustarles y que pierdan sus partidos. En este caso, el texto llegó directamente al WhatsApp personal de Stefanini. La propia jugadora compartió a través de sus redes sociales un vídeo para denunciar lo sufrido antes del partido de la previa del WTA 1000 Indian Wells ante la andorrana Victoria Jiménez Kasintseva.

La tenista comenzó explicando los hechos: "Ayer, sobre la una, recibí un mensaje de WhatsApp en el que me amenazaban si ganaba el partido de ayer. Me amenazaban a mí y a mi familia, mencionaban a mis padres, el lugar donde nací, me enviaron una foto de una pistola". Stefanini reflejó sus sentimientos ante esta situación: "No ha sido justo presionarme así o hacerme sentir incómoda antes de un partido y hacerme sentir insegura".

Stefanini acudió a la WTA para denunciar el incidente y durante el partido "me proporcionó más seguridad, me acompañó en coche después de mi partido y estuvo muy atenta. Todo el torneo se movilizó para que me sintiera segura", aseguró. Además, afirmó que "a pesar de lo cual luché hasta el final para ganar mi partido porque no puedo permitirme que me intimiden o me condicionen en mi trabajo".

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗻𝗶: 𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀 «Verso l'una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita di ieri. Minacciavano me e la mia famiglia. Hanno… pic.twitter.com/EiqYnpbjDZ — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) March 4, 2026

"Creo que esto es un trabajo, pero también es un placer, una diversión, es nuestra pasión y, por lo tanto, no puedo creer, que las amenazas o este deporte se hayan convertido en esto", expresó la tenista. El presidente de la Federación Italiana de Tenis y Pádel, Angelo Binaghi calificó el suceso de "gravísimo e intolerable". Binaghi fue tajante: "Son comportamientos que merecen una inmediata respuesta judicial" y pidió la identificación de los responsables.