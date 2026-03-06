Daniil Medvedev finalmente podrá disputar el Masters 1000 de Indian Wells después de quedar atrapado en Dubái como consecuencia del conflicto que estalló en Oriente Próximo el pasado 28 de febrero. El ruso, que se habría proclamado campeón en el torneo de Dubái sin jugar la final por la lesión de Tallon Griekspoor, consiguió salir de la ciudad emiratí junto a Rublev y Khachanov, aunque vivieron largas horas de inquietud.

Según aclaró a la periodista rusa Sofya Tartakova, el viaje hasta Omán lo hicieron en coche: "Algunos tuvieron la suerte de llegar allí en cuatro horas y media. Otros condujeron durante nueve horas. Nosotros condujimos durante seis horas", relató. De todos, "fuimos los únicos que cruzamos la frontera, dimos media vuelta y regresamos a los Emiratos Árabes Unidos", reveló. El contratiempo que causó ese retorno: "Nuestro conductor no encontraba su pasaporte".

Afortunadamente, el conductor encontró la documentación en el aparcamiento y se desplazaron de nuevo a Omán. Tras llegar al país situado en el occidente de Asia, pasaron la noche en un alojamiento del aeropuerto y "al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y seguimos hasta Los Ángeles", explicó algo impactado aún por lo sucedido.

La incertidumbre durante el recorrido también se trasladó a la organización del viaje, ya que como contó el tenista, "estás constantemente con el teléfono mirando vuelos y habitaciones, actualizando la página una y otra vez… hasta que finalmente encontramos algo".

Medvedev expresó esa sensación de irrealidad vivida durante el trayecto: "Si cuentas el viaje con todos los detalles, es inusual. Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood: cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez", aseguró el ruso, finalista en Indian Wells en 2023 y 2024. Medvedev debutará en el torneo ante el chileno Alejandro Tabilo, quien eliminó al español Rafa Jódar en dos sets (6-1, 6-2).