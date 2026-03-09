Sabalenka para el entrenamiento de Djokovic con un sugerente desfile

Una es la número 1 actual del ranking WTA y el otro es la leyenda viva del tenis. Hablamos de Aryna Sabalenka y de Novak Djokovic. Ambos se llevan muy bien y lo demuestran cada vez que pueden. Por eso no ha sido raro verles bromear en Indian Wells.

Sabalenka paró el entrenamiento de Djokovic con un sugerente desfile:

Sabalenka interrupting Djokovic's training. 🤣🤣 This duo ❤️😂 pic.twitter.com/6mrGjTlUUw — SK (@Djoko_UTD) March 8, 2026

También hay imágenes de Djokovic felicitando a Aryna por su reciente compromiso. Aquí se puede ver cómo le enseño el anillo de pedida.

De hecho Sabalenka no descartó jugar dobles mixtos con Djokovic este año: "Tal vez jugamos en el US Open de este año. Quiero decir, todavía estoy esperando, apenas me preguntaron para competir en el US Open del año pasado, así que todavía estoy esperando ese largo mensaje por su parte, contándome cómo le gustaría jugar conmigo, diciéndome que soy su compañera de ensueño".

Eso sí, no se lleven a equívocos. La relación de Sabalenka con Djokovic es igual de buena que la que tiene con su mujer. Incluso han compartido vacaciones: "Pero sí, nos lo pasamos genial en Grecia. Los adoro, a él y a Jelena. Siempre está dispuesto a darme consejos. Nos divertimos muchísimo".