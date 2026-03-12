Menú
Alcaraz arrolla a Casper Ruud para pasar a cuartos y Draper da la campanada eliminando a Djokovic

El murciano alcanza la siguiente eliminatoria tras un recital de saque mientras el serbio cae ante el vigente campeón de Indian Wells.

Libertad Digital
Carlos Alcaraz, en su victoria en Indian Wells ante Casper Ruud | Cordon Press

Carlos Alcaraz necesitó 1 hora y 30 minutos para vencer a Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2), alcanzando su decimoquinta victoria de la temporada y manteniendo un récord de 15-0 con dos títulos, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

El número uno del mundo dominó con su primer saque, ganando los primeros 24 puntos hasta el quinto juego del segundo set y sin conceder bolas de break. En cuartos se enfrentará al británico Cameron Norrie, con quien ha jugado ocho veces y lleva un 5-3 favorable, aunque Norrie ganó tres de los últimos cinco encuentros.

Por otro lado, Jack Draper, vigente campeón, protagonizó la sorpresa del día al derrotar a Novak Djokovic por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en un partido de 2 horas y 35 minutos. En cuartos se medirá al ruso Daniil Medvedev, que venció al estadounidense Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

En el cuadro femenino

Iga Swiatek, número 2 del mundo y ganadora en Indian Wells en 2022 y 2024, no ha perdido ningún set en lo que va de torneo. Se impuso a Karolina Muchova por 6-2 y 6-0 en 1 hora y 17 minutos. Su rival en cuartos será Elina Svitolina, quien avanzó tras el abandono de Katerina Siniakova con el marcador 6-1 y 1-1.

Asimismo, Elena Rybakina –número 3 del ranking de la WTA– y Jessica Pegula –número 5– también accedieron a los cuartos de final. Rybakina venció a Sonay Kartal por 6-4 y 4-3, momento en que la británica se retiró por lesión, mientras Pegula derrotó a Belinda Bencic por 6-3 y 7-6(5), rompiendo la racha de cuatro derrotas consecutivas ante la suiza. Ambas se enfrentarán este jueves por un puesto en semifinales.

