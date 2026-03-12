Carlos Alcaraz necesitó 1 hora y 30 minutos para vencer a Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2), alcanzando su decimoquinta victoria de la temporada y manteniendo un récord de 15-0 con dos títulos, el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

El número uno del mundo dominó con su primer saque, ganando los primeros 24 puntos hasta el quinto juego del segundo set y sin conceder bolas de break. En cuartos se enfrentará al británico Cameron Norrie, con quien ha jugado ocho veces y lleva un 5-3 favorable, aunque Norrie ganó tres de los últimos cinco encuentros.

Por otro lado, Jack Draper, vigente campeón, protagonizó la sorpresa del día al derrotar a Novak Djokovic por 4-6, 6-4 y 7-5(5) en un partido de 2 horas y 35 minutos. En cuartos se medirá al ruso Daniil Medvedev, que venció al estadounidense Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

En el cuadro femenino

Iga Swiatek, número 2 del mundo y ganadora en Indian Wells en 2022 y 2024, no ha perdido ningún set en lo que va de torneo. Se impuso a Karolina Muchova por 6-2 y 6-0 en 1 hora y 17 minutos. Su rival en cuartos será Elina Svitolina, quien avanzó tras el abandono de Katerina Siniakova con el marcador 6-1 y 1-1.

Asimismo, Elena Rybakina –número 3 del ranking de la WTA– y Jessica Pegula –número 5– también accedieron a los cuartos de final. Rybakina venció a Sonay Kartal por 6-4 y 4-3, momento en que la británica se retiró por lesión, mientras Pegula derrotó a Belinda Bencic por 6-3 y 7-6(5), rompiendo la racha de cuatro derrotas consecutivas ante la suiza. Ambas se enfrentarán este jueves por un puesto en semifinales.