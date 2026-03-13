Alcaraz supera a un rocoso Norrie y repite semifinales en Indian Wells

Carlos Alcaraz ha superado al británico Cameron Norrie y se ha clasificado para su quinta semifinal consecutiva en el Masters 1000 de Indian Wells, primero de la temporada. El español, número uno del mundo, ha derrotado a Norrie (n.29) por 6-3 y 6-4 en una hora y 33 minutos. Su próximo rival, por un puesto en la final del domingo, será el ruso Daniil Medvedev.

El murciano extiende así su invicto en 2026 con un balance de 16-0 y con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha. Norrie es uno de los pocos tenistas en el circuito que se siente cómodo compitiendo con Alcaraz. De hecho, el británico se había impuesto en tres de sus últimos cinco enfrentamientos. El último, un duelo de segunda ronda en el Masters 1000 de París, el único torneo de los últimos 14 disputados por Alcaraz en el que el murciano no llegó, al menos, a la ronda de semifinales.

Este jueves, en el desierto californiano, Alcaraz fue el primero en abrir brecha con una rotura para el 4-2, pero Norrie le devolvió el break en el juego siguiente, ganado en blanco tras cuatro bolas del murciano a la red. Alcaraz sumó entonces un segundo break para el 5-3 y encarriló el set de forma definitiva, cerrado al saque por 6-3.

One foot in the Final Four @carlosalcaraz takes the opener over Norrie 6-3 in #TennisParadise pic.twitter.com/aNyQQ8RfPq — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Norrie planta cara

Con un set en contra, Norrie dio un paso al frente y apostó por un tenis atrevido, incluso temerario, quizá la única receta para plantar cara a alguien como Alcaraz. Salvó una bola de break en el primer juego del segundo set. Al resto, Norrie rompió el servicio de Alcaraz para ponerse con un 2-0 que le daba esperanzas de darle la vuelta al partido. Pero la alegría le duró poco al inglés: en el siguiente juego, el español recuperó la rotura para igualar la manga.

Las indicaciones que le llegaban de la grada eran claras: "Trabaja un poco el punto antes de subir a la red", le decía Samuel López, su entrenador. "Aquel es una roca", añadió, refiriéndose a Norrie. Era un duelo vibrante en el que los dos protagonistas se estaban divirtiendo. Los dos buscaban las líneas, los puntos imposibles. Alcaraz volvió a romper para ponerse 3-2. Con 5-3 y al resto tuvo dos bolas de partido, que dejó escapar, pero al saque no falló: 6-4 y a semifinales.

El español terminó con 27 puntos ganadores frente a 15 de Norrie. Además, Alcaraz se llevó el 41% de los puntos de primer saque al resto y el 62% de los de segundo, claves para sumar esos cuatro breaks que le dieron la eliminatoria.

The Final Four couldn't be complete without the World No.1 The moment @carlosalcaraz reached his fifth Indian Wells Semi-FInal in a row as he takes out Norrie 6-3 6-4 🔥#TennisParadise pic.twitter.com/llWi0KaHgt — Tennis TV (@TennisTV) March 13, 2026

Alcaraz disputará este sábado su semifinal frente al ruso Daniil Medvedev (n.11), que eliminó al vigente campeón, el británico Jack Draper, por 6-1 y 7-5. Alcaraz y Medvedev se han enfrentado ocho veces, con un balance de 6-2 favorable al murciano. De hecho, el ruso fue el rival de Alcaraz en la final de Indian Wells de 2024, la segunda conquistada por el del Palmar en el desierto californiano.

La otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner (2) y el alemán Alexander Zverev (4).