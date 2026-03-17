Carlos Alcaraz tiene claro que el rendimiento en la élite no depende únicamente del talento. La disciplina diaria, el descanso y una alimentación adecuada forman parte de una rutina milimetrada que le permite competir al máximo nivel. En este contexto, el desayuno juega un papel fundamental en su preparación.

El tenista murciano ha desvelado en una entrevista concedida a la revista GQ cómo organiza sus primeras horas del día. Lejos de fórmulas complejas, apuesta por una opción práctica y efectiva: un desayuno ligero compuesto por fruta, tostadas, huevos y café, adaptado además a su constante ritmo de viajes.

Un desayuno pensado para rendir

En el caso de Alcaraz, el objetivo del desayuno no es saciarse en exceso, sino proporcionar al organismo la energía necesaria para afrontar entrenamientos exigentes sin sensación de pesadez. Su elección responde a una lógica clara: equilibrio entre nutrientes, digestión rápida y aporte energético sostenido.

La fruta fresca actúa como base, aportando vitaminas, antioxidantes e hidratación tras las horas de descanso. A esto se suman las tostadas, que proporcionan hidratos de carbono esenciales para activar el cuerpo y mantener el rendimiento durante la actividad física.

Los huevos completan el menú como fuente de proteína de alta calidad, clave para el mantenimiento muscular y la recuperación. Esta combinación permite al tenista comenzar el día con un aporte nutricional completo sin comprometer la agilidad en pista.

El café, un imprescindible

Si hay un elemento que no falta en su rutina, ese es el café. El propio Alcaraz lo deja claro: es una parte innegociable de su desayuno. Más allá del hábito, la cafeína contribuye a mejorar el estado de alerta y a activar el organismo antes del esfuerzo físico.

Este detalle cobra especial importancia en jornadas en las que el entrenamiento comienza poco después de desayunar, algo habitual en su calendario. La rutina del murciano refleja una idea sencilla pero eficaz: en el deporte de élite, muchas veces lo básico, bien ejecutado, marca la diferencia.