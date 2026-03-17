Recado de Toni Nadal a Carlos Alcaraz por sus 'excusas' en Indian Wells

No era amigo de las excusas con su pupilo y sobrino Rafa Nadal, y menos lo va a ser en este caso con Carlos Alcaraz. Toni Nadal ha analizado la derrota de Carlos en Indian Wells ante Daniil Medvedev y sus posteriores declaraciones en rueda de prensa.

Carlos Alcaraz se quejó de que los rivales jueguen como nunca ante él. "Lo que me empieza a cansar un poco es tener siempre esa diana en la espalda. Como dije, nunca había visto a Daniil Medvedev jugar así. Pero tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo y seguir adelante", aseguró el actual número uno del mundo. Toni respondió a eso en Onda Cero.

"Creo que en el partido de ayer -por el sábado- Carlos estuvo más cansado, con menos chispa que en otras ocasiones y es verdad que Medvedev jugó muy bien, a un nivel altísimo. Evidentemente, si Carlos juega bien siempre es el favorito", comentó Toni.

Para Toni Nadal la lectura de Carlos no es la adecuada porque jugar ante los mejores provoca eso en los jugadores contrarios: "No estoy nada de acuerdo. No es una cuestión de una diana en la espalda. Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros. Cuando sales a jugar, tienes claro que tienes que arriesgar un poco más. No porque sea Alcaraz, sino porque el otro sabe que Alcaraz es mejor".

Toni incluso reconoció haberle recomendado eso a Alexander Zverev cuando le ayudó en su entrenamiento: "Cuando Zverev me contactó, lo que le dije es que tenía que arriesgar más cuando juega con Alcaraz o Sinner. Y esto los jugadores lo saben. Los rivales en todo momento te están estudiando. Todos los demás miran cómo te puede ganar".