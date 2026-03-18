Se aburren con Alcaraz y Sinner: Rune, harto de su duopolio

Lo ganan todo y llevan dos años repartiéndose los cuatro Grand Slams de cada año. Hablamos por supuesto de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, no precisamente en ese orden. Carlos arrancó el año ganando el Open de Australia a Djokovic y Sinner acaba de ganar Indian Wells. Los mejores torneos son suyos y los relevos se aburren.

Ese aburrimiento lo ha dejado patente uno de los tenistas llamados a pelearle la corona a los dos gigantes. Holger Rune, actualmente lesionado por una rotura del tendón de Aquiles, se ha confesado en una entrevista y reconoce que no es fácil motivarse.

"Con solo dos chicos jugando finales y ganando todo se vuelve aburrido honestamente. Creo que se necesita que haya más chicos para desafiarlos, no solo en un torneo sino consistentemente", dijo el danés.

Eso sí, Rune no se resigna a seguir peleando: "Sé que puedo hacerlo y cada vez que salgo a la pista contra ellos sé que tengo una oportunidad de vencerlos. También sé que ambos se sienten incómodos al enfrentarme, así que es una motivación extra para mí".

Holger Rune se encuentra en la fase final de su recuperación tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles en octubre de 2025. Aunque inicialmente se temió que su baja fuera más larga, su regreso está previsto para la temporada de tierra batida de 2026.