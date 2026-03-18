Top 100 al alcance de Rafa Jódar tras su triunfo en la previa

Rafa Jódar protagonizó una actuación destacada en la segunda ronda previa del Miami Open, superando al francés Benjamin Bonzi por un doble 6-4 en apenas una hora y 15 minutos. El español mostró firmeza en el saque y precisión en los golpes, registrando 22 winners y convirtiendo tres bolas de break.

Con este triunfo, Jódar accede al cuadro final del Masters 1000 de Miami, donde se enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, procedente también de la fase previa. Una victoria le abriría la posibilidad de enfrentarse en segunda ronda al italiano Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie del torneo.

Progresión meteórica de Jódar

A sus 19 años, Rafa Jódar continúa su ascenso en el circuito profesional. Tras debutar en un Masters 1000 en Indian Wells gracias a invitación, ha conseguido en Miami ganarse su plaza de manera legítima. El triunfo frente a Bonzi, actual número 103 del mundo, refleja su agresividad al resto y su capacidad para mantener la concentración en los momentos clave, remontando un break abajo en el segundo set para cerrar el encuentro con contundencia.

Con este resultado, Jódar se coloca a solo tres puntos de entrar en el Top 100 mundial, lo que le permitiría acceder de manera directa a torneos como Roland Garros 2026. La temporada 2026 ha sido positiva para él: suma 16 victorias frente a seis derrotas, con participaciones destacadas en Delray Beach, Acapulco, Indian Wells y el Barcelona Open Banc Sabadell.

🎟️ Los madrileños Rafa Jódar y Martín Landaluce superan la fase previa de Miami y estarán en el cuadro final del segundo Masters 1000 de la temporada.

❌ Dani Mérida se quedó a un paso de unirse a ellos tras caer en tres sets frente a 🇺🇸 Zachary Svajda. pic.twitter.com/7eZlSWW8mi — Federación de Tenis de Madrid (@fedetenismadrid) March 18, 2026

Landaluce también brilla en Miami

Martín Landaluce completó otra de las alegrías españolas en la previa. El joven jugador español venció al argentino Thiago Agustín Tirante, tercer cabeza de serie de la fase previa, por 3-6, 7-5 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de intenso partido. A pesar de los 42 errores no forzados, Landaluce logró quebrar en tres ocasiones el saque de su rival, asegurando su presencia en el cuadro final del Miami Open.

Landaluce debutará en primera ronda ante el estadounidense Marcos Girón, y de avanzar podría enfrentarse al italiano Luciano Darderi. Esta victoria supone un impulso importante tras su primera victoria en el circuito ATP en Miami en 2024.

Daniel Mérida se queda a las puertas

Quien no pudo completar el pleno español fue Daniel Mérida. El jugador cayó ante el estadounidense Zachary Svajda por 6-0, 6-7(2) y 6-2. A pesar de mostrar agresividad y buscar la iniciativa, Mérida sufrió con el saque y cedió su servicio en seis ocasiones, lo que acabó condenando su clasificación al cuadro final.

Próximos desafíos y expectativas

Con Jódar y Landaluce ya asegurados en el cuadro principal, los focos estarán puestos en sus primeros partidos. Para Jódar, un triunfo ante Hanfmann podría marcar un momento histórico en su carrera, acercándolo al Top 100 y garantizando su presencia directa en torneos mayores. Landaluce, por su parte, buscará mantener la racha y superar la primera ronda, consolidando su progreso en el circuito.

La actuación de los jóvenes españoles refleja la calidad emergente del tenis nacional y el impacto que la nueva generación está teniendo en torneos de primer nivel. Mientras tanto, Mérida deberá analizar lo ocurrido y preparar sus próximos compromisos para recuperar la confianza y seguir compitiendo en torneos ATP y Challenger.