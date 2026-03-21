Carlos Alcaraz se ha clasificado para la tercera ronda del Masters 1000 de Miami con un doble mensaje: los fantasmas de su dura eliminación el año pasado están olvidados, y todavía queda para que el brasileño Joao Fonseca (número 39 y una de las grandes promesas del tenis mundial) le mire de tú a tú.

El español se impuso por 6-4 y 6-4 en una hora y 29 minutos de partido frente a un público mayoritariamente a favor del brasileño que celebraba cada punto conseguido por Joao Fonseca o fallado por el murciano. Desafortunadamente para ellos, hubo pocos de los segundos, puesto que Carlitos se marchó del partido con 26 ganadores y 22 errores no forzados. Por su parte, Fonseca apenas registró 14 ganadores y 19 forzados.

El actual número uno es otro jugador desde su derrota el año pasado en su debut en este mismo torneo ante el belga David Goffin. Él mismo lo definió como uno de los peores momentos en su carrera, pero desde entonces ha resurgido el de El Palmar. Tres títulos de Grand Slam —Roland Garros, US Open y Abierto de Australia— y nueve victorias en los 14 torneos jugados desde Miami 2024 lo avalan.

Esa es la versión que mostró Alcaraz al inicio del encuentro, y no tardó en romper a Fonseca en su segundo juego al saque, para cobrar una ventaja que acabaría decidiendo esa manga. Entre medias, el español se mostró contundente con su servicio, dejó una retahíla de ganadores de derecha y varió con dejadas o saques y voleas para desarbolar a su rival.

"They are loving it here!" Fonseca wow factor on display at #MiamiOpen pic.twitter.com/sRdJ59SOGW — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

El de Murcia volvió a gozar de otra oportunidad de rotura con el 3-1 que habría sentenciado el set, pero Fonseca se defendió al servicio. La joven promesa brasileña, que este mes estuvo cerca de sorprender al italiano Jannik Sinner cuando cayó por un doble 7-6 en el Masters 1000 de Indian Wells, intentó revolverse y tuvo la posibilidad de romper a Alcaraz en el siguiente juego, pero no lo aprovechó. Un passing cruzado para el 0-30 en el 4-3 acercó a Fonseca de nuevo a ese objetivo, pero el español lanzó cuatro bombas como saques y Fonseca no logró que ninguno de sus restos pasara la red.

One in the books 💪 Alcaraz takes set one from Fonseca, 6-4. #MiamiOpen pic.twitter.com/LUYylFEfCC — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

El guión del segundo set fue casi idéntico, con Fonseca yendo a remolque desde el principio, tras perder su primer juego al servicio, y teniendo dos oportunidades de rotura con 1-0 y 3-2 para Alcaraz. Pero fue en esos momentos donde se vio mejor la nueva versión del español: infalible y metódico para encontrar los mejores ángulos posibles sin conceder errores no forzados.

Un saque directo finiquitó el encuentro para el de El Palmar, que no dudó en hablar bien de un rival que sigue llamando a la puerta como posible alternativa al dominio suyo y de Sinner. "Fue muy difícil jugar contra Joao Fonseca, es un jugador muy talentoso. Es uno de los mejores jugadores del circuito", afirmó Alcaraz en la entrevista en pista posterior a la victoria.

Prime time 👉 Prime performance The moment @carlosalcaraz finished off his first victory over Joao Fonseca at #MiamiOpen pic.twitter.com/6lOC54ATTK — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

Este triunfo también sirve al español para desquitarse de la derrota en semifinales de Indian Wells ante el ruso Daniil Medvedev —la primera que ha sufrido en este año 2024—, y tras la que Alcaraz dijo que nunca había visto jugar al ruso a tan buen nivel.

Career Slam Champs ⛳️ 🎾 Alcaraz hits his McIlroy tribute celebration with the man himself watching on in the stands! #MiamiOpen pic.twitter.com/QzzilStnRw — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

El número uno mundial se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Sebastian Korda (36), que se ha deshecho sin dificultad del argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-0 y 6-3. El reto es claro: volver a ganar el torneo que conquistó en 2022 y no ha vuelto a alzar, olvidando así de paso los fantasmas de hace un año.