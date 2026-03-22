Jaime Alcaraz sigue la estela de su hermano: campeón sub-15 del challenger de Murcia

Mientras Carlos Alcaraz se encuentra disputando el Masters 1000 de Miami, su hermano Jaime también sigue brillando. El joven de 14 años se ha proclamado este domingo campeón sub-15 del Challenger de Murcia tras ganar en la final a Rodrigo Burgos por 6-1 y 6-2.

Durante el partido, el pequeño de los Alcaraz arrolló a su rival y dejó muestras de su calidad con golpes muy técnicos que incluso hicieron recordar al número uno del mundo.

Este es otro paso más de Jaime Alcaraz en su carrera profesional. El tenista, que cumplirá 15 años el próximo mes de junio, ya vivió un gran momento hace apenas un mes cuando quedó subcampeón del Mutua Madrid Open sub-16, campeonato clasificatorio para el torneo que se celebrará en la capital española del 30 de abril a 3 de mayo.

Entonces, el pequeño de los Alcaraz Garfia cayó en la final ante el también español Stefan Shangichev, de 15 años y que ya había participado en varios torneos del ITF Futures.