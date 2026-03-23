Tsitsipas pierde 6-0, 6-1 contra Fils y monta un lío con la iluminación de Miami

Stefanos Tsitsipas ha perdido 6-0, 6-1 contra Fils y ha montado un lío con la iluminación de Miami. El griego, sin duda, está en el peor momento de su carrera profesional llegando a perder en primeras rondas con más frecuencia de la debida. En Miami la cosa no ha cambiado y ha sido sobrepasado por Fils en un partido en el que ha quedado patente que no está ni se le espera al heleno.

Además, Stefanos Tsitsipas sigue quejándose más que jugando y hoy lo ha hecho con la iluminación del estadio de Miami.

Este fue el momento:

🇬🇷 « Tu devrais avoir honte. Tu m’as déjà vu servir et rater un coup droit pendant cinq heures d’affilée ? Cela n’arrive pas. Je ne vois pas la balle. Je ne sais pas comment il la voit. » Tsitsipas à l'arbitre face à Arthur Fils pic.twitter.com/T5lVH4Jhn0 https://t.co/6Xh4La3Q8Q — TennisTemple (@tennistemple) March 23, 2026

"Deberías avergonzarte. ¿Alguna vez me has visto sacar y fallar un golpe de derecha durante cinco horas seguidas? Eso no pasa. No veo la pelota. No sé cómo la ve él", comentó Stefanos Tsitsipas.

Por su parte, Fils destacó que fue el mejor partido de su carrera: "He jugado algunos partidos excelentes antes, pero este nivel... fue increíble. No sé qué decir. Estoy muy contento con mi actuación. Espero poder mantener este nivel hasta el final de la semana. Estoy completamente recuperado. Es como si nunca me hubiera ido. Me siento realmente muy bien".