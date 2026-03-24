Rafa Nadal, investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid

Rafael Nadal ha sido investido este martes doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Durante la solemne ceremonia, el tenista mallorquín ha trazado un paralelismo entre su carrera en las pistas y el mundo académico, asegurando que el deporte de alto nivel "se parece a un proceso de investigación constante".

"El éxito puede ser engañoso. Es fundamental mantener siempre la humildad y la autocrítica. El éxito no llega ni rápido ni por casualidad", ha reflexionado el ganador de 22 títulos de Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros. En su discurso, Nadal ha puesto en valor que el progreso diario se logra a través del aprendizaje continuo que otorgan "cada victoria y cada derrota".

Aunque su trayectoria no ha seguido los cauces educativos tradicionales, el tenista ha reconocido que su formación ha sido diferente, pero igualmente rica en enseñanzas. "Mi universidad ha sido la vida, los viajes y el contacto con diferentes culturas", ha afirmado, otorgando un lugar preferente a su familia y a su equipo de trabajo, a quienes ha calificado como sus "grandes maestros".

El Consejo de Gobierno de la institución madrileña aprobó este nombramiento para reconocer la "destacada trayectoria y los valores que representa" el jugador, fundamentados primordialmente en el esfuerzo y la perseverancia. Javier Durán, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, actuó como padrino en un acto presidido por el rector, Óscar García Suárez. Durán celebró durante su intervención que "la excelencia no está reñida con la humildad y el respeto a los demás".

Nadal ha querido destacar la creciente vinculación entre el deporte y la ciencia. Para él, recibir este galardón de una entidad de referencia en la ingeniería y la innovación supone un "motivo de profunda satisfacción". Ha recordado que el deporte de élite actual está "profundamente vinculado al conocimiento científico", aunque él pertenezca a una generación en la que estos avances se incorporaron de manera progresiva.

En un mensaje inspirador, aplicable tanto al ámbito deportivo como a la empresa o la ciencia, ha subrayado que el talento nunca es suficiente por sí solo. "Detrás de cualquier logro, hay un proceso de mejora continua", ha explicado, señalando que la verdadera ambición no reside únicamente en ganar, sino en "querer mejorar cada día sin perder de vista los valores".

Esta es la tercera ocasión en la que Nadal recibe la máxima distinción académica. Anteriormente, fue investido doctor honoris causa por la Universidad Europea de Madrid en 2015 y por la Universidad de Salamanca. En el ámbito puramente deportivo, la UPM solo había concedido este honor al expresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, en el año 1990.