Así es Martín Landaluce, el alumno de Nadal que sueña a lo grande

El camino de Martín Landaluce en el Masters 1000 de Miami sigue adelante con paso firme. El madrileño se enfrentará a Jiri Lehecka para luchar por un puesto en las semifinales del torneo. En su recorrido por el cuadro, ha derrotado a Darderi, a Khachanov y a Sebastian Korda, quien venció a Carlos Alcaraz en el partido previo.

La historia de ‘Tintín’, como algunos apodan a Landaluce, comenzó desde pequeño mientras veía cómo sus padres y hermanos practicaban este deporte. Con tan solo nueve años, ya disputó sus primeros torneos. A sus 16 años, en 2022, se alzó con el título de campeón en el US Open Junior. Esto hizo que la Rafa Nadal Academy se fijase en él y lo fichó a finales de ese año. Posteriormente, se convirtió en el número uno del ranking ITF Junior.

Un año más tarde, recibió una invitación para el cuadro final del Mutua Madrid Open. En su estreno no pudo sobreponerse a Richard Gasquet. En 2024, recibió una nueva invitación y estuvo presente en el Masters 1000 de Miami donde consiguió la victoria frente a Munar, aunque cayó en segunda ronda frente a Ben Shelton. Este año puso el broche de oro al ganar su primer título ATP Challenger en Olbia y entrar en el top 200. Durante 2025, se clasificó por primera vez para el cuadro final de un Grand Slam, el Abierto de Australia.

James McCabe fue su primer contrincante y, aunque perdió, consiguió galones para recibir la primera convocatoria con España en la eliminatoria de Copa Davis ante Suiza. En el Mutua Madrid Open se midió sin éxito a Cameron Norrie. En el Masters 1000 de Cincinnati superó la primera ronda ante Kypson, aunque no pudo con Popyrin. En 2025, logró su segundo título en el ATP Challenger Tour en Orleans.

Para cerrar esa temporada, acudió a las NextGen ATP Finals, aunque no pudo vencer ni a Rafa Jódar, Learner Tien o Nicolai Budkov Kjaer. Actualmente, Landaluce se encuentra en el puesto 103 virtual del ranking y su techo es el cielo: "Objetivo la luna".

Las cualidades de Landaluce

Los entrenadores de ‘Tintín’ son Esteban Carril y Óscar Burrieza. Se trata de un jugador completo, versátil y con una madurez que no se corresponde con su edad. De su pupilo, Carril y Burrieza destacaron su inteligencia táctica y su fortaleza mental. Un joven al que le gustaría seguir los pasos de Rafa Nadal y sabe de la importancia del trabajo duro en cada entrenamiento.

El madrileño ha dicho en alguna ocasión que su superficie favorita es la hierba y su torneo preferido Wimbledon, aunque destaca en la pista dura. Landaluce compatibiliza el tenis con los estudios de Administración y Dirección de Empresas de forma online. Asimismo, no esconde su afición por el boxeo, la música y el Real Madrid.