De las amenazas de muerte a abrirse OnlyFans: el radical giro de Panna Udvardy

Hace unas semanas, la tenista Panna Udvardy hizo público que había recibido amenazas de muerte dirigidas a su familia para que perdiera sus partidos. No es el único caso del que se tenga conocimiento, ya que la italiana Lucrezia Stefanini también denunció que se le enviaron amenazas contra ella y su familia por WhatsApp antes de su debut en Indian Wells.

De nuevo, Panna Udvardy vuelve a ser noticia, pero esta vez por la decisión que ha tomado, y es que la tenista se une a OnlyFans, la plataforma de suscripción en línea que permite a los creadores de contenido para adultos monetizar su trabajo directamente de los usuarios.

Un espacio para ser ella misma

"La vida de una tenista es intensa y exigente, pero disponer de un espacio donde puedo ser yo misma al cien por cien significa mucho para mí", reconoció en las primeras líneas de su comunicado Udvardy.

"Tengo muchas ganas de estrechar lazos con las personas que me apoyan tanto dentro como fuera de la pista. Nos vemos en OnlyFans", admitió junto al vídeo publicado en su red social en el que se muestran imágenes de su día a día tanto dentro como fuera de la pista. Además, se ha creado un destacado en Instagram con el nombre de la plataforma para aunar todo el contenido.

Se convierte con esta decisión en la última figura del tenis en unirse a esta plataforma. Otras de las deportistas del circuito femenino que se encuentran dentro de esta plataforma son Sachia Vickery, Arina Vickery y Chloe Paquet.

Además, en el circuito ATP existen varios tenistas que han optado por unirse a OnlyFans. Entre ellos, Nick Kyrgios, Alexandre Müller o Pedro Martínez. El contenido de estas figuras se basa en sus entrenamientos, estilo de vida y el ‘detrás de cámaras’. Incluso, en el caso del galo Müller, ha sido patrocinado por la propia plataforma.