El toque de atención de Toni Nadal a Alcaraz tras su "quiero irme ya a casa"

Carlos Alcaraz cayó derrotado en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami ante el estadounidense Sebastian Korda. "No puedo más, quiero irme ya a casa, tío. No puedo más, no puedo más, no puedo más", decía Carlos Alcaraz durante el partido antes de ceder su servicio en el segundo set. Mientras, su equipo intentaba animarle desde el banquillo: "Venga, hasta el final".

Respecto a este momento, que no pasó desapercibido para nadie, habló Toni Nadal: "La temporada no está aún tan cargada para que se quiera ir a casa", afirmó el tío de Nadal. Además, reconoció que no se esperaba la derrota del tenista español: "Quedé un poco sorprendido con la derrota de Alcaraz. No veía a Korda un rival demasiado peligroso, pero no vi a Alcaraz muy fino", explicó.

Respecto a las técnicas adoptadas por los contrincantes para superar el juego de Carlos: "Es normal que los rivales busquen la forma de ganar a Alcaraz", señaló Toni Nadal. Por otro lado, destacó la superioridad del número uno del mundo en la superficie de tierra batida: "En tierra, Alcaraz para mí es el máximo favorito. Le veo muy superior a Sinner en esa superficie".

Además, apuntó que las derrotas forman parte de la trayectoria de todo deportista profesional: "Es un pequeño bache que tienen todos, pero le veo favorito para Roland Garros". Sin embargo, para ese Grand Slam aún queda tiempo y Carlos Alcaraz volverá en abril para disputar el Masters 1000 de Montecarlo, el primero sobre tierra batida y fijado entre el 4 y el 12 de abril en la ciudad de Mónaco.