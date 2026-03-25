Más allá del fútbol: el Bernabéu albergará pistas de entrenamiento del Madrid Open

El Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en uno de los escenarios más llamativos del próximo Mutua Madrid Open 2026. Según ha contado el diario Marca, el coliseo blanco adaptará su estructura para albergar pistas de entrenamiento destinadas a los tenistas participantes, en una iniciativa que refuerza el carácter innovador del torneo madrileño.

Como cada año, Madrid volverá a situarse en el centro del tenis mundial durante la primavera, con la celebración del torneo entre el 20 de abril y el 3 de mayo. Como es habitual, las principales figuras del circuito acudirán a la capital para preparar su participación en Roland Garros, pero en esta edición lo harán con una novedad significativa.

El Bernabéu no acogerá partidos oficiales, pero sí servirá como espacio de entrenamiento para las grandes estrellas. Durante las mañanas, los jugadores podrán ejercitarse en pistas habilitadas dentro del estadio, lo que permitirá una mejor organización de turnos y mayor comodidad para los participantes.

Cercanía y comodidad para los jugadores

Uno de los factores clave de esta decisión es la proximidad del alojamiento oficial. La mayoría de los tenistas se hospedarán en el hotel Eurobuilding, situado a apenas un minuto en coche del estadio, lo que facilitará los desplazamientos y optimizará los tiempos de preparación.

Esta solución responde a la necesidad de ofrecer más espacios de entrenamiento durante un torneo que reúne a un gran número de jugadores en un corto periodo de tiempo, evitando así la saturación de las instalaciones principales.

Adaptación del estadio

Para hacer posible esta transformación, el césped del Bernabéu será retirado tras el partido liguero frente al Deportivo Alavés, previsto para los días 21 o 22 de abril. A partir de ese momento, el estadio se acondicionará para instalar las pistas de tenis.

Esta capacidad de adaptación ya ha sido demostrada anteriormente en eventos de gran formato, consolidando al recinto como un espacio versátil capaz de acoger diferentes disciplinas deportivas más allá del fútbol.

Pero, ¿cómo puede lograrse esta adaptación? Porque el calendario del Real Madrid facilita esta iniciativa. El motivo es que, durante esas fechas, el equipo afrontará varios partidos fuera de casa en la Liga, incluyendo visitas exigentes como las de Betis, Espanyol y el Camp Nou.

Además, el conjunto blanco no volverá a jugar como local en la Liga hasta mediados de mayo, lo que deja una ventana suficiente para la celebración de este evento sin interferencias deportivas.

La Caja Mágica sigue siendo el epicentro

A pesar de esta novedad, el centro neurálgico del torneo seguirá siendo la Caja Mágica, donde se disputarán todos los partidos oficiales. Allí se decidirán los campeones de una edición en la que defenderán título el noruego Casper Ruud en categoría masculina y la bielorrusa Aryna Sabalenka en la femenina. El uso del Bernabéu como instalación complementaria refuerza la infraestructura del torneo y amplía sus posibilidades logísticas sin alterar su sede principal.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Bernabéu de consolidarse como un referente en la organización de grandes eventos deportivos. Tras acoger recientemente encuentros de la NFL, el estadio continúa explorando nuevas oportunidades, incluyendo la posibilidad de albergar combates de alto nivel o incluso eventos relacionados con la NBA.

La conversión en pistas de tenis durante el Mutua Madrid Open supone un paso más en esa dirección, demostrando la versatilidad de un recinto que aspira a ser mucho más que un estadio de fútbol.