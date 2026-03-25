Rafa Nadal regaña a los periodistas y seguidores españoles por sus críticas a Carlos Alcaraz

De sobra es conocida la fama de Rafa Nadal de poner en valor los éxitos de los deportistas más allá de la cultura general de ganarlo todo sin tener en cuenta los posible problemas que hay en el camino. Al campeón español le han preguntado por la derrota de Carlos Alcaraz en Miami ante Korda y Rafa ha sacado al cara por su compatriota.

Este fue el momento:

🇪🇸👏 @RafaelNadal defiende a Carlos Alcaraz tras su derrota ante Korda en Miami: 📌 "¿Qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo" pic.twitter.com/s7AqaRaON7 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 24, 2026

"¿Qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Todos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos lo que está haciendo", comentó Rafa poniendo en valor lo que ha hecho Alcaraz.

"Está dando éxitos al deporte español difíciles de imaginar 30 años atrás. Yo nunca pierdo la perspectiva de la dificultad que conlleva todo lo que hace. No vamos a preocuparnos por dos derrotas, no tiene ningún sentido ni tampoco se puede exigir más", sentenció Nadal tras ser investido doctor 'honoris causa' por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Sobre su actual vida fuera del tenis, Nadal solo quiere disfrutar sin tener que mirar al pasado. "Estoy en otra etapa de mi vida en que tengo la capacidad de ir a los torneos y seguir el tenis sin ninguna sensación de que me gustaría estar ahí".