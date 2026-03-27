Espectacular vídeo con Feliciano y Muguruza de la presentación de la pista de tenis del Santiago Bernabéu

La noticia ya la conocíamos: el Mutua Madrid Open instalará una pista de tierra batida en el Santiago Bernabéu, disponible del 23 al 30 de abril, para que las estrellas del Mutua Madrid Open puedan entrenar y los seguidores verlas hacerlo. Pero faltaba el vídeo de presentación. Ya lo tenemos.

Este es el vídeo

Madrid Open, bu yıl tenis kortunu futbolun kalbine taşıyor. 🎾🏟️ Bernabeu Stadyumu, 23-30 Nisan tarihleri arasında ATP ve WTA yıldızlarının antrenmanlarına ev sahipliği yapacak. ✨https://t.co/z249LXrUvd — We Are Tennis Türkiye (@WeAreTennisTR) March 27, 2026

En las imágenes se ve pelotear a Feliciano López y Garbiñe Muguruza, los actuales directores del torneo desde el fallecimiento de la leyenda Manolo Santana. Garbiñe debuta este año en su nueva función.

"Esta iniciativa representa un paso histórico para el torneo, para la ciudad de Madrid y para el propio estadio, ya que llevará una pista de tierra batida a uno de los recintos más emblemáticos del mundo, creando un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y la dimensión universal de un escenario que se transforma para seguir sorprendiendo con nuevas experiencias", dice el torneo en un comunicado.

Aún no se sabe qué estrellas pisarán el Bernabéu, pero sí se espera que jugadores como Carlos Alcaraz estén allí al menos una vez durante el torneo. El español será el gran favorito tras no participar por lesión el año pasado.