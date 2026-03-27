Badosa, del número 2 al abismo de las lesiones: "Paula no está de vuelta... pero lo estará"

La trayectoria de Paula Badosa se ha convertido, por fuerza mayor, en un ejercicio de supervivencia extremo. La tenista española ha pasado de tocar el cielo como número 2 del mundo en 2022 a verse hoy peleando en el puesto 100 del ranking WTA. Recordemos que la caída no ha sido por falta de talento, sino por un cuerpo que ha decidido no dar tregua.

Tras la publicación de un desgarrador comunicado en sus redes sociales que impactó al mundo del tenis, la jugadora se confesó en los micrófonos de El Larguero de la cadena SER, desnudando una realidad que muchos deportistas callan: el miedo al fracaso y a la recaída.

Para algunas personas, especialmente cuando pasan momentos complicados en la vida, escribir puede ser terapéutico, y para Badosa, su reciente carta fue el resultado de un momento de introspección profunda durante un viaje. "Me encanta escribir y era un momento en el que estaba pensando más de la cuenta", explicó a Manu Carreño y Álex Corretja. Aunque admitió haber dudado antes de pulsar el botón de "publicar", la tenista comprendió que su posición pública conllevaba una responsabilidad.

"Al final tengo una voz con la que la gente se puede sentir reflejada", señaló. Para Paula, mostrar que detrás del glamour del circuito profesional hay momentos de oscuridad es fundamental. Su objetivo con este mensaje no es solo el desahogo personal, sino servir de faro para cualquier joven que esté pasando por una situación similar: "Si una niña lee que yo también sufro y que puedo superarlo, ya vale la pena".

"Miedo, el puto miedo": la lucha contra las voces internas

En su texto, Badosa utilizó palabras crudas: "Miedo, el puto miedo. Qué jodido es". En la entrevista, profundizó en esa sensación de pérdida de control sobre los propios pensamientos. La tenista reconoce que su mayor rival hoy no está al otro lado de la red, sino dentro de su propia cabeza.

"Tengo mucho respeto por mis rivales, pero estoy peleando más conmigo misma por cosas internas: por miedos, por voces...", confesó. Esas voces plantean preguntas que atormentan a cualquier atleta de élite que ha saboreado la gloria: ¿Y si no vuelvo a estar donde quería? ¿Y si me vuelvo a lesionar justo cuando empiezo a sentirme bien? Esta batalla mental es tan agotadora como un tercer set bajo el sol: "Hay muchas voces que pasan por mi mente, hasta en el momento de la competición... ahora mismo estoy en ese punto".

📝🎾 @paulabadosa explica en #ElLarguero en qué punto se encuentra 👉"Tengo mucho respeto por mis rivales, pero estoy peleando más conmigo misma por cosas internas: por miedos, por voces, por si me lesiono después de entrenar meses..." 😠 "Rendirme, ni se me pasa por la cabeza" pic.twitter.com/N3UXoUPspN — El Larguero (@ellarguero) March 27, 2026

Pero lo que más le duele a la jugadora es la sensación de injusticia. Su descenso en el ranking no se debe a una pérdida de nivel tenístico, sino a una ausencia forzada por las lesiones. "Es una situación de que hace seis o siete meses estaba en un lugar y me lo han quitado", lamentó con sinceridad.

Verse obligada a jugar torneos que nunca imaginó disputar y aceptar que ya no es cabeza de serie es un trago amargo. "Se me hace difícil de aceptar porque no ha dependido de mí", subrayó. Esta falta de control sobre su propio destino deportivo es lo que alimenta la narrativa negativa que, según reconoce, le está "ganando más veces" de las que le gustaría en las últimas semanas. Además, Badosa sentencia: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser capaz de salir. Paula no está de vuelta... pero lo estará".

El camino hacia la redención

A pesar del panorama emocionalmente complejo, la palabra "rendición" no figura en su diccionario. Badosa trabaja codo con codo con especialistas y con su equipo para que la voz positiva vuelva a ganar terreno. "Rendirme ni se me pasa por la cabeza", afirmó con rotundidad.

La tenista tiene claro que el proceso será lento y que, en ocasiones, deberá dar pasos atrás para poder avanzar. Ahora, con la mirada puesta en la temporada de tierra batida —superficie donde se siente especialmente cómoda—, busca recuperar ese "fluir" que solo siente cuando la mente está en paz. El tenis sigue ahí, en su raqueta y en sus entrenamientos; el reto ahora es domesticar los demonios internos para que la versión competitiva que llegó al número 2 del mundo pueda, por fin, volver a casa.