Un niño le regala un anillo a Sabalenka y le pide matrimonio en Miami

En la vida hay que tener atrevimiento, pero dentro de unos límites legales. Un niño le regaló un anillo a Sabalenka en Miami después de un partido de la número 1 del mundo y le pidió matrimonio. A ganas no le gana nadie, valga la redundancia, pero tiene dos duros competidores: la edad y el prometido de Aryna.

Esta es la escena y la posterior entrevista donde Aryna mostró su anillo:

Sabalenka protagonizó un divertido momento con un mini fan que le regaló un anillo. 🤣🫶 📺 Mirá #MiamiOpen en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/PhfC7ka2FK — ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 27, 2026

El niño incluso le dice a Sabalenka que su anillo es más grande que el que le regaló su prometido. El problema del chico, aparte de lo obvio, es que aunque su anillo sea más grande seguro que no cuesta el millón que sí cuesta el que luce Aryna desde hace semanas.

"Es muy cómodo, hicimos alguna prueba de manera previa para ver si existía algún riesgo de perder el diamante al jugar, pero no hay ninguna", comentó la propia jugadora bielorrusa.

Sabalenka se enfrentará a Coco Gauff en la final de Miami.

Aryna no se lo quita jamás e incluso insinúa entre risas que lo puede usar como arma en la pista: "Estaba bastante segura de llevar puesto el anillo en el partido, se siente brillante. Espero que mis oponentes se distraigan con este diamante y me beneficie".