Alcaraz vuelve a la tierra con asuntos pendientes a enterrar

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, inició sus entrenamientos este domingo sobre la tierra batida de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, con la mente puesta en el Masters 1000 de Montecarlo, el primer evento en arcilla de su temporada.

El ganador de siete Grand Slam, campeón este año del Abierto de Australia y que echó el cierre a la etapa americana, en pista dura, la semana pasada, con la derrota ante el estadounidense Sebastian Korda, en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami, se ejercitó junto a su entrenador Samu López y su preparador físico Alberto Lledó.

Tras unos días de relax tras la gira norteamericana, saldada con las semifinales en Indian Wells, donde perdió contra el ruso Daniil Medvedev y la de Miami, el murciano de 22 años ya tiene fijado su próximo recorrido.

El número uno del mundo, que ha vuelto a la tierra batida 295 días después de la última vez, cuando jugó y ganó la final de Roland Garros 2025, viajará a Montecarlo el próximo viernes, cuatro o cinco días antes del debut en el evento monegasco que ganó en la pasada temporada.

El Masters 1000 de Montecarlo será el primer torneo sobre tierra para el ganador de siete Grand Slam y el quinto de la temporada. Alcaraz ganó en Australia y después en Doha y llegó a semifinales de Indian Wells. Entre todos sumó dieciséis victorias seguida sin derrota alguna hasta que perdió con Medvedev en Indian Wells y después contra Korda en Miami.

A partir de ahora los planes de Alcaraz y su equipo pasan por la arcilla. Además de Montecarlo, donde ganó al italiano Lorenzo Musetti, tiene previsto disputar el torneo de Barcelona, donde disputó la final, y los Masters 1000 de Madrid, donde no estuvo el año pasado, y Roma, que ganó antes de afrontar Roland Garros en París, que ganó con la épica remontada sobre Jannik Sinner.

El jugador español mantiene el pulso por el número uno con el italiano Jannik Sinner que hace un curso estuvo apartado del circuito por la suspensión por dopaje y todo lo que acumule hasta Roma, donde reapareció, serán puntos añadidos. Alcaraz, sin embargo, defiende 1000 puntos en Montecarlo, 330 en Barcelona otros 1000 en Roma y 2000 en Roland Garros.

"No puedo más, tío. Me quiero ir a mi casa. No puedo más". Es evidente que Alcaraz necesita un (merecido) descanso.pic.twitter.com/tDVGtqmw0q — David Orenes (@david_lrl) March 22, 2026

Alcaraz debe demostrar que ha superado las lagunas de concentración que mostró de manera preocupante en el duelo que perdió de tercera ronda en Miami ante Korda. Reventado física y mentalmente el descanso era necesario y esperemos que también balsámico.