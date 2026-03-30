Ivanisevic elige entre Alcaraz y Sinner y dice que uno de ellos es como Djokovic

Los van a comparar continuamente, pero siempre que lo hace una leyenda del tenis, el duelo Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner coge una dimensión más importante. Goran Ivanisevic, ganador de Grand Slam y exentrenador de Novak Djokovic, ha hablado de ambos titanes del tenis.
En la comparativa entre español e italiano, Goran se queda con Carlos: "Me encantan los dos, pero Alcaraz es más versátil y eso nunca cambiará, lo cual es aún mejor porque así los partidos son mejores".
"Siempre comparo a Sinner con Novak, son más parecidos, solo que Sinner ahora tiene más potencia, un mejor motor, neumáticos, llantas, todo eso. Cuando te atrapa, muerde como un tiburón, te devora", comentó en una entrevista para SportKlub.
Hay que recordar que Goran Ivanisevic grabó su nombre en letras de oro al conquistar su único título de Grand Slam en una de las gestas más románticas del deporte: Wimbledon 2001. Ganó a Patrick Rafter en una final épica a cinco sets.
En el capítulo de entrenador, Ivanisevic se integró en el equipo técnico de Novak Djokovic en junio de 2019 y mantuvo una alianza inquebrantable hasta marzo de 2024. Novak ganó 12 Grand Slams con él.