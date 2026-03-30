Ranking ATP: Sinner puede quitarle el número 1 a Alcaraz y Rafa Jódar entra en el Top 100

Si Jannik Sinner gana el Masters 1000 de Montecarlo, el italiano será, haga lo que haga Carlos Alcaraz, nuevo número 1 del mundo. Además, Rafa Jódar entra en el Top 100. Esas son las dos noticias más importantes para el tenis español de esta Semana Santa tras la victoria de Jannik en Miami logrando el Sunshine Double, es decir, ganar en Indian Wells y Miami de manera consecutiva.
Así ganó Jannik Sinner en Miami sin ceder ni un solo set:
THE MOMENT JANNIK SINNER WON THE SUNSHINE DOUBLE.
First man in history to win it without dropping a set.
First man to win it since Roger Federer in 2017.
Only the 8th man to ever achieve it.
Sinner things are historic things.
March 29, 2026
Sobre qué es más difícil, si ganar un Grand Slam o ganar en Indian Wells y Miami, Sinner no supo bien qué responder: "Es difícil responder a esto, difícil de comparar. No puedo responder, ambos son muy difíciles, pero siento que los Grand Slams son un poco diferentes, al mejor de cinco sets y durante dos semanas completas, ahí las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Tal vez te despiertes sintiéndote bien o tal vez el cuerpo te diga que ya no puede más, aunque esto también te puede suceder en un Masters 1000. Físicamente es difícil, es normal llegar aquí un poco cansado si vienes de hacerlo bien en Indian Wells, aunque la motivación es alta por el impulso y la confianza que has generado. No lo sé, la verdad es que no los quiero comparar".
Respecto al número 1, Jannik Sinner centra su objetivo en el día a día: "Estoy centrado en mi juego, la clasificación dependerá de esto. Carlos ha sido constante durante mucho tiempo y ahora empieza la gira de arcilla, donde todos sabemos lo bueno que es. Para mí, ahora lo más importante es recuperarme, disfrutar de este momento, pero no tengo mucho tiempo para adaptarme en arcilla, aunque sí quiero jugar en Mónaco. Para mí solo se trata de disfrutar cada momento y no pensar demasiado, siempre he sido una persona que vive mucho el momento presente, sin mirar hacia delante ni tampoco hacia atrás. Lo que venga, vendrá. Ahora estoy muy contento después de estos dos torneos, pero comienza un nuevo capítulo en arcilla, así que veremos cómo va".
Por otro lado, hito para Rafa Jódar que por primera vez en su carrera se ha metido en el Top 100. Se sitúa en el puesto 89 de la clasificación.