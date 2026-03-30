Sinner se corona en Miami con un histórico Sunshine Double y va a la caza de Alcaraz

Jannik Sinner sigue agrandando su leyenda tras proclamarse campeón en el Miami Open al ganar a Jiri Lehecka por un doble 6-4 en una final marcada por la lluvia, que retrasó el inicio una hora y media y obligó a detener el partido en el segundo set.

El triunfo le permite completar el denominado Sunshine Double, es decir, ganar en la misma temporada Indian Wells Masters y Miami, un logro reservado a solo ocho jugadores en la historia del tenis masculino. Además, Sinner lo ha conseguido sin ceder un solo set, un hito inédito hasta la fecha.

La final tuvo poca historia desde el inicio. Jiri Lehecka apenas pudo sostener un turno de servicio antes de que Sinner lograra el primer break en el tercer juego. A partir de ahí, el italiano controló el ritmo del encuentro, neutralizando cualquier intento de reacción de su rival.

Incluso tras salvar tres bolas de break, confirmó su superioridad y cerró el partido en una hora y 33 minutos. El checo, que había llegado a la final sin perder su saque en todo el torneo, vio cómo su racha se rompía rápidamente ante la consistencia del número dos del mundo.

THE MOMENT JANNIK SINNER WON THE SUNSHINE DOUBLE. 🥹 First man in history to win it without dropping a set. First man to win it since Roger Federer in 2017. Only the 8th man to ever achieve it. Sinner things are historic things. 🇮🇹🦊 pic.twitter.com/qQzXhvGGMo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2026

Un récord sin precedentes

El título en Miami no solo refuerza el excelente momento de Sinner, sino que lo sitúa en un escalón histórico. Es el primer tenista capaz de conquistar los dos primeros Masters 1000 del calendario sin perder un set, encadenando además 34 mangas consecutivas ganadas en esta categoría.

El italiano se une así a nombres legendarios como Roger Federer, último en lograr este doblete en 2017, y a otros campeones que marcaron época. Sin embargo, ninguno lo había hecho con la autoridad mostrada por Sinner en esta edición.

A la caza del número uno

Este éxito tiene también consecuencias directas en la lucha por el ranking. Sinner ha reducido de forma notable la distancia con Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, que cayó de forma prematura en Indian Wells ante Sebastian Korda.

El italiano se sitúa ahora a 1.190 puntos del español y llegará a la temporada de tierra batida con opciones reales de asaltar el liderato. La cita clave será el Masters de Montecarlo, donde Alcaraz defiende una gran cantidad de puntos y Sinner podría dar el golpe definitivo.

El nuevo dominio en el circuito

El triunfo en Miami confirma la hegemonía compartida entre Sinner y Alcaraz en el circuito. Ambos han ganado los últimos 19 grandes torneos, repartiéndose prácticamente todos los títulos importantes desde 2024.

En el caso del italiano, suma ya 26 títulos ATP, siete de ellos de categoría Masters 1000, con una clara especialización en pista dura, donde ha conseguido la mayoría de sus éxitos. Su rendimiento en esta superficie lo sitúa como el jugador más dominante del momento.

Camino hacia la tierra batida

Tras su exhibición en Estados Unidos, Sinner afronta ahora el cambio de superficie con confianza. Su rendimiento reciente le permite aspirar a todo también en tierra batida, una gira que se presenta más abierta e interesante que nunca.

El italiano, que ya cerró la pasada temporada con victoria en París, buscará mantener la inercia positiva en Europa. Mientras tanto, el circuito se prepara para un nuevo capítulo del duelo entre Sinner y Alcaraz, una rivalidad que marca el presente y el futuro inmediato del tenis mundial.