El tenis español tiene una nueva estrella: Rafa Jódar gana su primer título ATP

Rafa Jódar nunca olvidará este 5 de abril de 2026. El joven tenista madrileño, que cumplirá 20 años el próximo mes de septiembre, ha conquistado en Marrakech (Marruecos) el primer título ATP de su carrera al imponerse al veterano jugador argentino Marco Trungelliti (36 años), por 6-3 y 6-2 en apenas una hora y ocho minutos.

El joven tenista da así un paso más en su meteórica carrera y, en su primer torneo sobre arcilla en su estreno como profesional, ha conquistado el trofeo, en la quinta final de la historia con mayor diferencia de edad entre los protagonistas. El sudamericano, que también ha alcanzado su primera final ATP, tiene 229 meses más que el español, que este lunes ocupará el puesto 67 del ranking ATP, el mejor de su carrera.

Unplayable return 😮‍💨 Jodar grabs the opener 6-3 and is a set away from a 1st tour title!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/IYg7Nooxz7 — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

No hubo historia en el partido, que siempre tuvo encarrilado el jugador madrileño, que el año pasado disputaba torneos de categoría challenger —ganó tres— y las finales Next Gen en Yeda. Tanto en la primera manga como en la segunda rompió el saque de su rival de entrada y logró un margen de maniobra que ya no perdió.

Born in 2006. Champion in 2026. 🎓 The moment Jodar clinched his first ATP Tour title with a scorcher!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/8wn3jgrz0m — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Jódar es el primer adolescente que gana un título ATP esta temporada y el segundo nacido en 2006 o después que logra un trofeo del circuito tras el brasileño Joao Fonseca. Además, es el décimo jugador en activo de la historia en conseguir un título antes de cumplir los 20 años.

First teenager to win an ATP Tour title this season 🏆#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/MpuJjcmEnc — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Jódar ha tenido una irrupción meteórica. El 1 de abril de 2024 era el número 1.771 del mundo y un año después el 911. El pasado lunes 30 de marzo era el 89. Una semana después, será el 67. El madrileño, que dio el paso al tenis profesional en diciembre de 2025, sumó su primera victoria en un partido del Grand Slam en el Abierto de Australia, ganó partidos del cuadro final en Dallas y Acapulco, y alcanzó la tercera ronda en el Masters 1000 de Miami.

Dani Mérida, con la miel en los labios

Peor le han ido las cosas a Dani Mérida, que al igual que Jódar también disputaba este domingo su primera final ATP. Sin embargo, Mérida, número 136 del mundo y que se coló en el partido definitivo procedente de la fase previa, no ha podido conquistar el título en Bucarest, de categoría ATP 250 y disputado sobre tierra batida, al perder ante el argentino Mariano Navone por 6-2, 4-6 y 7-5.

Mérida, que como Jódar también es madrileño, luchó durante dos horas y 17 minutos de juego en las que se sobrepuso a dos bolas de partido del jugador sudamericano, número 60 del ranking ATP, pero finalmente sucumbió ante la tercera, que le privó de alzar su primer entorchado en el circuito.

Bucha-Best 🤩🇦🇷 The Moment Navone won his first ATP tour title!#TiriacOpen2026 pic.twitter.com/1OSIz9szmC — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

En su primera final ATP, Mérida encajó un 3-0 de salida que no pudo remontar, en un primer set que Navone cerró con otro quiebre. Sin embargo, se sobrepuso en una errática segunda manga en la que ambos contendientes se intercambiaron hasta siete roturas, cuatro a favor del español. Ya en el parcial definitivo, Mérida se adelantó 3-1, pero vio cómo su adversario le daba la vuelta al choque al ganar cuatro juegos seguidos (3-5). Un nuevo quiebre, después de desarticular dos match points de su rival, le devolvió la esperanza (4-5), pero Navone rompió en el juego definitivo para llevarse el triunfo y su primer trofeo ATP.

A pesar de todo, Mérida ha completado la mejor semana de su carrera deportiva, en la que ha sido capaz de remontar una manga en cuatro duelos consecutivos. Además, este lunes ocupará su mejor ranking hasta ahora, el número 101.