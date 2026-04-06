El plan de Carlos Alcaraz para sobrevivir a la gira de tierra batida

Carlos Alcaraz se encuentra en Montecarlo para disputar la que será la primera cita en tierra batida. Posteriormente vendrán Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Las aspiraciones pasan por dejar una huella firme en cada escenario, siendo el del barrio monegasco el primero tras de su eliminación en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Alcaraz es consciente de la dificultad del calendario ATP: "Es muy exigente física y mentalmente", confesó en el Media Day, pero tiene marcada la ruta.

Respecto al torneo en Barcelona, el de El Palmar explicó el significado que tiene para él: "Barcelona es un torneo muy importante para mí. Siento algo especial allí. Ya jugaba allí cuando tenía menos de 14 años, tengo muchos amigos allí, juego en casa, así que siempre es especial", recordó.

El año pasado Alcaraz alcanzó la final, aunque cayó ante Rune. Se trata de una semana en la que el tenista español sabe que "es quizás cuando debería descansar", por lo ajustado del calendario, pero dada la carga emocional de la ciudad catalana es algo que por el momento no entra en sus ideas.

"Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida", afirmó. El culmen del largo recorrido llegará en mayo, en el segundo Grand Slam del curso, Roland Garros. Este se disputará del 18 de mayo al 7 de junio y Alcaraz defenderá el título después de vencer el año pasado a Jannik Sinner en la batalla final.

El estreno del murciano

El vigente campeón de Montecarlo debutará ante el ganador del partido entre Sebastian Báez y Stan Wawrinka. Mientras espera que llegue el momento, Alcaraz ya entrenó en la pista y lo hizo junto a Lorenzo Musetti, su rival en la final del año pasado de este escenario.

"Siempre es un buen entrenamiento con Alcaraz", escribió el italiano en un mensaje en sus redes sociales. Musetti llega en un contexto diferente a 2025, puesto que apenas ha jugado un partido desde su lesión en el Open de Australia.