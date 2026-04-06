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Tenis

Rafa Jódar, el nuevo talento del tenis no quiere elegir: "Me quedo con los consejos de Rafa y también los de Carlos"

El tenista madrileño ha pasado del puesto 911 al 57 del ranking ATP en solo un año, confía en su equipo y no quiere hablar de comparaciones.

El tenista madrileño ha pasado del puesto 911 al 57 del ranking ATP en solo un año, confía en su equipo y no quiere hablar de comparaciones.
Rafael Jodar, en un partido contra Taylor Fritz en Florida | Cordon Press

Rafa Jódar ha vivido una evolución increíble en el último año, ha pasado de ocupar el puesto 911 del mundo en el ranking ATP en marzo de 2025 a situarse el 57 en abril de 2026. Un ascenso meteórico que no termina aún porque "yo siempre quiero más: ser mejor jugador, mejorar cada día", reconoce el joven en una entrevista en As. Asimismo, muestra su felicidad al vivir experiencias inimaginables: "Es un sueño hecho realidad".

Sin embargo, a sus 19 años, no se marca ningún objetivo en cuanto a puesto en el ranking sino que tiene un deseo claro para 2026: "Sin ninguna lesión y pudiendo disfrutar del tenis como lo he hecho siempre. El ranking lo dirán los torneos y el tiempo", contó en Marca después de ganar su primer título ATP en el Grand Prix Hassan II de Marruecos.

El tenista reivindicó una visión del deporte centrada en disfrutar y en el crecimiento progresivo. Con una trayectoria natural, Rafa Jódar ha ido avanzando etapa a etapa desde su formación en categoría júnior hasta su consolidación en el circuito profesional, sin prisas ni atajos: "Para mí no es un oficio. Cada vez que salto a la pista, en un partido o en un entrenamiento, es para divertirme". De ahí que su sueño sea, según confiesa en la cadena SER, "seguir disfrutando en una pista de tenis como lo he hecho siempre".

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El madrileño resta importancia a la supuesta ausencia de miedo en la pista como clave de su rendimiento y prefiere poner el foco en su manera de entender el juego. Considera que cada partido es imprevisible y que, independientemente del rival o del escenario, cualquiera puede imponerse o caer derrotado. Jódar se define como "una persona tranquila".

Confianza y aprendizaje

Dirigido por su padre desde que comenzó su trayectoria en el mundo del tenis, no quiere hablar de nuevas incorporaciones en su equipo de trabajo: "De momento el plan está funcionando y si funciona no hay que cambiarlo. ¿Ferrero? No sé si mi padre le cogería el teléfono a Ferrero, habría que hablarlo, ahora mismo no estoy pensando en eso", apuntó en Marca. Unas declaraciones similares a las que realizó en As donde señaló que está "muy a gusto con el ambiente, con cómo viajamos y con las personas que me están ayudando".

Al ser preguntado por su mayor inspiración en el mundo del tenis, Jódar no puede elegir entre Alcaraz y Rafa Nadal y aprovecha lo mejor de los dos: "Me quedo con los consejos que me da Rafa cuando puedo hablar con él y también con los de Carlos cuando coincidimos", aseguró en As. El madrileño tampoco quiere hablar de comparaciones ya que "cada uno tiene que seguir su camino y mejorar su propio nivel". Además, afirma que la existencia de jugadores tan buenos como Alcaraz es una motivación que te empuja a mejorar.

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