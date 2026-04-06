Rafa Jódar, el nuevo talento del tenis no quiere elegir: "Me quedo con los consejos de Rafa y también los de Carlos"

Rafa Jódar ha vivido una evolución increíble en el último año, ha pasado de ocupar el puesto 911 del mundo en el ranking ATP en marzo de 2025 a situarse el 57 en abril de 2026. Un ascenso meteórico que no termina aún porque "yo siempre quiero más: ser mejor jugador, mejorar cada día", reconoce el joven en una entrevista en As. Asimismo, muestra su felicidad al vivir experiencias inimaginables: "Es un sueño hecho realidad".

Sin embargo, a sus 19 años, no se marca ningún objetivo en cuanto a puesto en el ranking sino que tiene un deseo claro para 2026: "Sin ninguna lesión y pudiendo disfrutar del tenis como lo he hecho siempre. El ranking lo dirán los torneos y el tiempo", contó en Marca después de ganar su primer título ATP en el Grand Prix Hassan II de Marruecos.

El tenista reivindicó una visión del deporte centrada en disfrutar y en el crecimiento progresivo. Con una trayectoria natural, Rafa Jódar ha ido avanzando etapa a etapa desde su formación en categoría júnior hasta su consolidación en el circuito profesional, sin prisas ni atajos: "Para mí no es un oficio. Cada vez que salto a la pista, en un partido o en un entrenamiento, es para divertirme". De ahí que su sueño sea, según confiesa en la cadena SER, "seguir disfrutando en una pista de tenis como lo he hecho siempre".

El madrileño resta importancia a la supuesta ausencia de miedo en la pista como clave de su rendimiento y prefiere poner el foco en su manera de entender el juego. Considera que cada partido es imprevisible y que, independientemente del rival o del escenario, cualquiera puede imponerse o caer derrotado. Jódar se define como "una persona tranquila".

Confianza y aprendizaje

Dirigido por su padre desde que comenzó su trayectoria en el mundo del tenis, no quiere hablar de nuevas incorporaciones en su equipo de trabajo: "De momento el plan está funcionando y si funciona no hay que cambiarlo. ¿Ferrero? No sé si mi padre le cogería el teléfono a Ferrero, habría que hablarlo, ahora mismo no estoy pensando en eso", apuntó en Marca. Unas declaraciones similares a las que realizó en As donde señaló que está "muy a gusto con el ambiente, con cómo viajamos y con las personas que me están ayudando".

Al ser preguntado por su mayor inspiración en el mundo del tenis, Jódar no puede elegir entre Alcaraz y Rafa Nadal y aprovecha lo mejor de los dos: "Me quedo con los consejos que me da Rafa cuando puedo hablar con él y también con los de Carlos cuando coincidimos", aseguró en As. El madrileño tampoco quiere hablar de comparaciones ya que "cada uno tiene que seguir su camino y mejorar su propio nivel". Además, afirma que la existencia de jugadores tan buenos como Alcaraz es una motivación que te empuja a mejorar.