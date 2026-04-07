Alcaraz arrasa en Montecarlo y asume su caída del trono: "Voy a perder el número 1"

Carlos Alcaraz ha comenzado con autoridad su participación en el Masters de Montecarlo, pero su discurso tras la victoria ha sido tan contundente como inesperado. El murciano ha dejado claro que el número uno del mundo cambiará pronto de manos. "Siendo honestos, voy a perder el número 1. No sé si será en este torneo o en el siguiente, pero incluso si defiendo el título aquí, Jannik ya va a ganar puntos porque no tiene nada que defender", reconoció con total naturalidad tras su triunfo.

El español se ha impuesto con claridad a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3, en un partido que ha quedado resuelto en poco más de una hora y que confirma su buen estado de forma en el regreso a la tierra batida. Pese a la contundencia del marcador, Alcaraz no ha ocultado que todavía tiene aspectos que mejorar. El primer set fue prácticamente perfecto, pero en el segundo concedió opciones que permitieron a su rival acercarse.

Al finalizar el partido explicó: "Me ha sorprendido mi nivel, tanto de tenis como de movimientos. Me he preparado bien la semana pasada, he llegado con muchísimas ganas y energía, y la verdad es que pensaba que iba a jugar peor".

Sin embargo, también señaló los detalles a pulir: "Estoy muy contento con todo, a excepción de un par de cosas que no hice bien en el segundo set y que le metieron en el partido". Uno de los puntos más destacados de su intervención fue su entusiasmo por volver a competir sobre arcilla, una superficie que no pisaba en partido oficial desde la final de Roland Garros.

E esse set point do Alcaraz para tomar a dianteira contra Baez em Monte Carlo? Vocês acham que o espanhol defende o título?#TenisNaESPN pic.twitter.com/8wEWnc1uN9 — Marcela Linhares (@ma__linharess) April 7, 2026

"Hacía casi un año desde la última vez que jugué en tierra y honestamente lo echaba de menos porque es una superficie que me encanta. Tenía muchas ganas de volver, de mancharme un poco y de sentir otra vez este tipo de juego", confesó. Ese factor emocional se reflejó en su rendimiento, con un tenis agresivo y una gran movilidad desde el primer momento.

Sinner, favorito en la carrera por el número uno

La otra gran cuestión es la pelea por el liderato del ranking, donde Jannik Sinner parte con ventaja en esta fase de la temporada. La razón es clara: mientras Alcaraz defiende puntos, el italiano tiene margen para sumar.

"Defiendo muchos puntos y será muy difícil mantenerlos todos. Y aunque lo hiciera, Jannik va a sumar porque no defiende nada. Es una situación complicada, pero es lo que hay", admitió.

El murciano insistió en que la lógica del calendario condiciona el desenlace: "Al final, estas cosas forman parte del circuito. Hay momentos en los que te toca defender y otros en los que puedes sumar más libremente".

El foco, lejos del ranking

A pesar de la presión, Alcaraz quiso rebajar la importancia del número uno en su día a día. Su objetivo inmediato pasa por recuperar sensaciones y competir al máximo nivel durante la gira de tierra.

"El número uno no está en mi cabeza ahora mismo. Lo único que quiero es sentirme lo mejor posible con mi juego, coger ritmo en tierra batida y ver hasta dónde puedo llegar en esta gira", aseguró. Este enfoque refleja una mentalidad centrada en el rendimiento más que en las consecuencias.

Un duelo que define una era

La rivalidad entre Alcaraz y Sinner se ha convertido en el eje del circuito. Ambos dominan los grandes torneos y elevan el nivel cada vez que compiten, incluso cuando no se enfrentan directamente.

Montecarlo es solo el primer capítulo de una batalla que se extenderá durante toda la temporada de tierra. Y aunque el ranking pueda cambiar, el mensaje del español es claro: seguirá compitiendo al máximo.

"Voy a hacer lo que pueda, voy a intentar jugar mi mejor tenis y veremos qué pasa. El ranking no depende solo de mí, pero mi rendimiento sí", concluyó. Un aviso que deja claro que, aunque el número uno pueda escapar, Alcaraz no está dispuesto a ceder protagonismo en la pista.