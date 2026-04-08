Medvedev pierde los papeles en pleno partido ante Matteo Berrettini

Un nuevo episodio para añadir a la lista de cabreos de Medvedev. El tenista se ha medido a Matteo Berrettini en la segunda ronda del Master 1000 de Montecarlo y ha sido sobrepasado por el italiano (0-6, 0-6). El rendimiento del número 10 del ranking ATP no ha sido el esperado, ya que ha cometido cinco dobles faltas y solo ha tenido un 36% de acierto con su primer servicio. Además, cometió 27 errores no forzados.

Nada más comenzar el segundo set, cuando iba 0-2 por debajo, ha pagado su desesperación con la raqueta de manera pública ante los asistentes a la pista Rainier III. A pesar de ser un hecho habitual, en esta ocasión el acto de frustración y desahogo ha durado más de 45 segundos.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭 Clayvedev is back! Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a — TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026

Finalmente, Medvedev ha acabado tirando la raqueta inutilizable a la basura que había en la pista para continuar con el partido, que ha acabado perdiendo sin conseguir ganar un único punto. Después del encuentro, el italiano Berrettini ha asegurado que "fue un partido extraño. No esperaba jugar tan bien y que él sufriera tanto; se notaba que era su primer partido en tierra batida".