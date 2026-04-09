Carlos Alcaraz sobrevive a un combativo Etcheverry y ya está en cuartos

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Masters de Montecarlo, pero su camino hasta ahí estuvo lejos de ser plácido. El murciano tuvo que trabajar, sufrir y recomponerse para superar a un combativo Tomás Martín Etcheverry, que le llevó al límite antes de caer por 6-1, 4-6 y 6-3.

Fue un partido de contrastes, de dominio absoluto y de dudas, en el que el número uno del mundo demostró que también sabe ganar cuando no todo fluye.

El encuentro arrancó con un Alcaraz prácticamente imparable. En menos de media hora, el español firmó un primer set impecable, con un nivel altísimo tanto al servicio como al resto.

Los números reflejan la superioridad: tres roturas de saque, apenas puntos cedidos con su servicio y una avalancha de golpes ganadores. Etcheverry, superado, cometía errores sin encontrar respuestas. Todo apuntaba a una victoria rápida. Pero el tenis rara vez sigue un guion previsible. En el segundo set, el partido cambió por completo.

Tomás Etcheverry mide 1,96m. 🎈 Es una LOCURA el globo que metió Carlos Alcaraz.pic.twitter.com/0Hi1caa3y8 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 9, 2026

Alcaraz perdió sensaciones, especialmente con el revés, y comenzó a acumular errores no forzados. Esa caída de nivel fue aprovechada por Etcheverry, que creció desde el fondo de pista y encontró la consistencia necesaria para incomodar al español. El argentino logró dos 'breaks' y, con solidez, se llevó el parcial. El partido estaba de nuevo abierto.

Un rival sin complejos

Tomás Martín Etcheverry demostró por qué es uno de los jugadores más peligrosos en tierra batida. Sin nada que perder, mantuvo la intensidad y obligó a Alcaraz a jugar muchos puntos largos.

Lejos de descomponerse tras el primer set, el argentino supo reinventarse, elevando su nivel y aprovechando cada duda del rival. Su actuación confirmó que vendió muy cara la derrota.

En el tercer set, Alcaraz volvió a dar un paso al frente. Sin recuperar del todo el brillo inicial, sí logró reencontrarse con su mejor versión en los momentos clave.

Arrancó con un parcial de 3-0 que le permitió tomar ventaja y, esta vez, supo gestionarla con más cabeza que brillantez. Redujo errores, varió más sus golpes y mantuvo la calma cuando el partido volvía a apretarse. Fue suficiente para cerrar el encuentro tras más de dos horas de batalla.

Un triunfo que vale más

Más allá del resultado, el partido deja una lectura clara: Alcaraz sigue sin encontrar su mejor nivel en este inicio de gira de tierra, pero continúa ganando.

Y eso, en torneos de esta exigencia, es una señal positiva. Saber sufrir, adaptarse y salir adelante en días complicados es lo que marca la diferencia en las grandes citas. El propio jugador reconoció la importancia de este tipo de victorias, especialmente cuando el juego no fluye como de costumbre.

Alcaraz sufre, se ajusta… y responde como campeón 💪🔥 El español supera a Etcheverry tras un duro duelo (6-1, 4-6, 6-3) y sigue adelante en Montecarlo, manteniendo viva la defensa del título. Siguiente parada: Bublik 🇰🇿

Partido trampa a la vista. 🎾

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Próximo reto: Bublik

En cuartos de final, el español se medirá a Alexander Bublik, un rival tan talentoso como imprevisible. El kazajo llega tras imponerse con autoridad a Jiří Lehečka y plantea un desafío completamente distinto: un juego más agresivo, con gran protagonismo del saque y recursos poco convencionales. Será un duelo inédito que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de Alcaraz.

Pese a las dudas, Alcaraz sigue avanzando en Montecarlo y mantiene intactas sus opciones de pelear por el título. Además, su progresión en el torneo tiene impacto directo en la lucha por el número uno, donde también está al acecho Jannik Sinner. El margen de error es mínimo, y cada partido cuenta.

El triunfo ante Etcheverry no fue brillante, pero sí valioso. Porque en el tenis de élite no siempre gana el que mejor juega, sino el que mejor resiste cuando las cosas se complican. Y en Montecarlo, Alcaraz demostró que también sabe hacerlo.