La peor experiencia de Dominic Thiem frente a Rafa Nadal: "Ahí, ya has perdido"

El extenista austríaco Dominic Thiem se enfrentó a Rafa Nadal en la final de Roland Garros en dos ocasiones, en 2018 y 2019, con victorias para el balear en ambas ediciones. En la primera el marcador fue de 6-4, 6-3 y 6-2, mientras que en la segunda el resultado fue de 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Thiem recordó en una entrevista en Business of Sport cómo fue medirse a la leyenda española.

"Si eres rival de Rafa en la final de Roland Garros, no te lo pone fácil, igual que el torneo no te lo pone fácil. Creo que todos los aficionados al tenis lo saben", aseguró. Thiem explicó que tras salir a la pista central y hacer el calentamiento llega el momento en el que el speaker presenta a los tenistas: "Primero te anuncian a ti y dice: ‘Que si 90 títulos ATP, que si esto y lo otro’, y el público te aplaude".

Dominic Thiem sobre lo que significa enfrentarse a Rafa Nadal en la final de Roland Garros: 🗣 "Empiezan a presentar a Rafa. 2005, 2006, 2007, 2008... El público está enloquecido, y ya has perdido el partido. Es una de las peores cosas que he vivido."

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Entonces es cuando el speaker presenta a Rafa: "‘El ganador del Abierto de Francia en 2005, 2006, 2007, 2008’. Y el público se vuelve loco. Sigue con 2010, 2011, 2012, 2013... y el estadio se viene abajo", aseguró el austríaco. El tenista terminó confesando: "Tú ahí ya has perdido el partido, es una de las peores cosas que he vivido nunca".

Después de una enorme carrera coronada con un major —Abierto de Estados Unidos 2020—, Dominic Thiem anunció su retirada a finales de 2024 con 17 títulos ATP y varias finales de Grand Slam. Su mejor posición en el ranking fue la número 3, conseguida el 2 de marzo de 2020.