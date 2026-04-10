Niels Vink, número 1 en tenis en silla de ruedas: "Busca una pista, una raqueta y juega"

El neerlandés Niels Vink, líder de la categoría Quad, ha animado a iniciarse en tenis en silla de ruedas "sin pensarlo demasiado". Esta modalidad está destinada a jugadores con discapacidad física que afecta tanto a las extremidades inferiores como, al menos, a una extremidad superior, lo que implica adaptaciones específicas en la técnica y el equipamiento. Así lo manifestó durante una entrevista celebrada en la Emilio Sánchez Academy, situada en El Prat de Llobregat, academia referente donde el atleta entrena y prepara sus torneos cuando se encuentra en España.

Vink, que ya ha conquistado el oro paralímpico y completado el Grand Slam, repasó su trayectoria, cuyo punto de partida se remonta a un viaje familiar. Aunque sus éxitos son recientes, su vocación nació en la grada. Fue tras asistir como espectador a los Juegos de Londres 2012 cuando decidió que quería ser deportista de élite. "Le dije a mi madre: 'Quiero estar aquí algún día'. Y ella me respondió: 'Sí, buena suerte, pero primero tienes que encontrar un deporte'", recordó sobre aquel momento en el que apenas tenía diez años.

La importancia de probar cosas nuevas

Antes de centrarse en la raqueta, el jugador probó otras disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas, que dejó por considerarlo "demasiado agresivo", y el voleibol sentado, donde encontró limitaciones físicas: "Quería rematar y bloquear, pero era demasiado pequeño". Su llegada al tenis se produjo finalmente en su club local en Países Bajos, inicialmente como una actividad recreativa. "Busca una pista, una raqueta y juega, sin pensarlo demasiado; solo cuando lo pruebas sabes si te gusta", insiste el campeón para motivar a quienes dudan si empezar.

Su carrera dio un giro definitivo cuando el medallista de oro Robin Ammerlaan detectó su potencial en una clínica deportiva. Gracias a ese encuentro, se integró en la selección nacional y comenzó a competir a nivel profesional desde los 16 años. "Empecé a jugar sin esperar nunca llegar a ser tan bueno; simplemente estaba disfrutando", explicó.

En el plano competitivo, el neerlandés subrayó la importancia de la gestión emocional: "Cuando juego mi mejor tenis es cuando estoy más relajado; la calma es lo que me permite rendir en los momentos más tensos". Esa fortaleza mental ha sido clave para superar trances difíciles, como el fallecimiento de su entrenador el año pasado. "Había trabajado con él desde los 15 años y fue quien me descubrió. Fue muy duro, pero ahora intento sacar fuerza de esa experiencia", relató.

Vink destacó además el crecimiento del tenis adaptado, recordando que hace cinco años la visibilidad era escasa, mientras que hoy competiciones como los Juegos de París atraen a miles de seguidores. "Es básicamente el mismo deporte, solo que jugamos en silla y tenemos dos botes. Es divertido de ver", aseguró.

Una gran ambición

De cara al futuro, el campeón mundial aspira a consolidarse como el jugador con más títulos de la historia en la categoría Quad. Admirador de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, Niels acepta entre risas un hipotético desafío: "Si Alcaraz quiere un partido conmigo, vale, perfecto, vamos".

Niels Vink mantiene un vínculo estrecho con la Emilio Sánchez Academy desde hace varias temporadas. La academia, referente en educación y la formación de deportistas, sirve de base de entrenamientos para el neerlandés durante sus estancias en España. Entrenar en este ecosistema de alto rendimiento no solo le permite preparar sus citas del circuito ITF, sino que fomenta la integración en el tenis de élite, permitiendo que comparta instalaciones y experiencias con jóvenes promesas de todo el mundo bajo la metodología del centro impulsado por Emilio Sánchez Vicario.