Sinner destrona a Alcaraz en Montecarlo y se hace con el número uno del mundo

Carlos Alcaraz no ha podido revalidar su título en el torneo de Montecarlo tras caer este domingo en la final ante el italiano Jannik Sinner por 7-6(5), 6-3, en un duelo de dos horas y cuarto que también decidía el número uno del mundo. Con esta victoria, el tenista transalpino suma su cuarto Masters 1.000 consecutivo y recupera el liderato del ranking ATP.

El murciano llegaba a la final del primer gran torneo de la temporada sobre tierra batida con la intención de defender el título conquistado el año anterior, pero se encontró con un Sinner sólido en los momentos decisivos y capaz de reaccionar a los momentos de mayor presión del partido.

Un primer set de máxima igualdad

El encuentro comenzó con ambos jugadores midiendo cada intercambio en la pista Rainiero III del Monte-Carlo Country Club. Alcaraz fue el primero en golpear, logrando un break inicial tras defender su servicio, pero Sinner respondió de inmediato con el contrabreak para equilibrar el marcador.

Con 2-2, el español salvó una bola de rotura que pudo cambiar el rumbo del set, y más adelante, con 4-4, neutralizó hasta tres oportunidades más del italiano en un juego especialmente exigente. El viento y la tensión añadieron dificultad a un primer parcial en el que ninguno conseguía dominar con claridad.

El desenlace llegó en el tie-break, donde Sinner tomó ventaja temprana (2-5). Aunque Alcaraz salvó una primera pelota de set, una doble falta del murciano en el momento decisivo permitió al italiano cerrar la manga por 7-6(5).

Un giro del partido

El inicio del segundo set mostró la mejor versión del español, que consiguió adelantarse 3-1 tras un break que parecía reabrir el partido. Sin embargo, la respuesta de Sinner fue inmediata.

El italiano recuperó el servicio perdido y encadenó una serie de cuatro juegos consecutivos que cambiaron por completo la dinámica del encuentro. Con 5-3 a su favor y saque para cerrar, Sinner no desaprovechó la oportunidad en su primer punto de partido.

Alcaraz intentó mantenerse en la pelea, pero el número dos del mundo en ese momento se mostró más sólido en los intercambios decisivos y más eficaz en los momentos de presión.

Tras la final de Montecarlo, Carlos Alcaraz centrará su preparación en la próxima cita del calendario sobre arcilla: el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, torneo ATP 500 en el que volverá a competir la próxima semana.

Sinner, por su parte, afrontará la siguiente fase de la temporada consolidado en lo más alto del circuito y como principal referencia del tenis masculino en este arranque de curso sobre tierra batida.