Carlos Alcaraz demuestra su señorío en la derrota: graba a Sinner en la piscina tras ganar en Montecarlo

No es habitual ver una relación tan buena como la que tienen Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Lógicamente, al español no le sentó nada bien perder la final del Masters 1000 de Montecarlo, pero no es mal perdedor y lo demostró poco después de la final.

En Montecarlo es tradición que el ganador se tire a la piscina del club y le tocó a Sinner. Carlos, lejos de alejarse de ese momento, se fue a verlo e incluso lo grabó con el móvil.

Este fue el momento:

En las imágenes se puede ver a Carlos grabando el momento del salto, hecho que le costó bastante al italiano, que pareció tener algo de vértigo o quizá miedo al frío del agua.

Finalmente, Jannik Sinner se lanzó al agua como es tradición con Carlos de espectador. Ahora Carlos espera hacer lo propio en el trofeo conde de godo, donde también es tradición tirarse a la piscina del club si acabas ganando el torneo.