Ya es oficial: Sinner arrebata el número uno a Alcaraz

El tenista italiano Jannik Sinner ha logrado arrebatar el número uno de la clasificación mundial a Carlos Alcaraz tras imponerse en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Con este triunfo, el jugador nacido en San Cándido alcanza su semana número 67 en lo más alto del circuito, poniendo fin al reinado del español, que acumulaba veintidós semanas consecutivas en la cima desde que la recuperara el pasado mes de noviembre.

El propio jugador murciano era muy consciente de la dificultad de mantener su posición de privilegio. Tras su debut en el torneo monegasco frente al argentino Sebastian Báez, Alcaraz reconoció que el cambio de liderazgo era inminente. "Voy a perder el número uno", advirtió con total franqueza. "Voy a perderlo en algún momento para ser honesto. No sé si será en este torneo o en el siguiente", añadió, sabedor de la pesada defensa de puntos que afrontaba en la gira de tierra batida.

La situación en la clasificación favorecía claramente al transalpino, ya que no defiende ningún punto hasta el próximo torneo de Roma. En la temporada 2025, Sinner no disputó la gira de arcilla debido a una suspensión por dopaje, lo que le ha permitido sumar de forma íntegra todo lo conseguido este año. De este modo, sus recientes conquistas en los tres torneos consecutivos —Indian Wells, Miami y Montecarlo— han engordado sus cifras hasta auparle al primer puesto.

Por el contrario, Alcaraz arrastra un calendario sumamente exigente, obligado a revalidar resultados máximos en Montecarlo, Roma y Roland Garros. Pese a ceder la corona, el tenista de El Palmar tiene la oportunidad de recuperar el liderato mundial esta misma semana si logra coronarse en Barcelona, un torneo donde el año pasado alcanzó la final y encajó su única derrota sobre polvo de ladrillo frente al danés Holger Rune.

El estado de forma del nuevo líder de la clasificación es abrumador. Desde que cayera en los cuartos de final de Doha ante Jakub Mensik, el italiano cuenta sus apariciones por triunfos y acumula veintidós victorias consecutivas en torneos de esta categoría. Su dominio en el Principado ha sido incontestable, cediendo una única manga en todo el certamen y coronándose con el que es su primer gran título sobre arcilla.

Tras levantar el trofeo, Sinner valoró el hito conseguido. "Volver al número uno significa mucho para mí aunque al mismo tiempo, como digo, es secundario", declaró ante los medios. "Estoy muy feliz de ganar al menos un gran trofeo en esta superficie", subrayó. Con este éxito, el italiano acumula ya veintisiete títulos individuales en su palmarés y se une a leyendas como Novak Djokovic y Rafa Nadal al encadenar cuatro eventos de este nivel de forma consecutiva.

A pesar de esta derrota, que frena una racha de diecisiete triunfos seguidos en tierra para el español, el pulso entre ambos apenas acaba de comenzar. Alcaraz todavía lidera el enfrentamiento directo histórico con diez victorias frente a las siete de su oponente. Los inminentes compromisos en Madrid, Roma y Roland Garros serán los próximos escenarios donde los dos mejores tenistas del planeta continuarán su espectacular batalla deportiva por la supremacía del circuito.