El fenómeno Rafa Jódar asombra a Toni Nadal: "Le pega más fuerte que Alcaraz"

El tenista Rafa Jódar se llevó el duelo frente a Jaume Munar para avanzar a octavos de final en el Conde Godó de Barcelona, el torneo disputado sobre tierra batida. El tenista sigue haciéndose notar durante esta temporada y hasta el propio Toni Nadal compara al madrileño con grandes personalidades como Carlos Alcaraz.

"Rafa Jódar puede ser un problema para cualquier jugador que se enfrente a él", aseguró el tío de Nadal en Radioestadio Noche. Además, afirmó que cada vez lo ve mejor, incluso "es que creo que le pega más fuerte que Carlos Alcaraz".

El madrileño acumula 24 victorias durante este curso, situándose en los mismos números que Jannik Sinner. Por otro lado, este es su primer torneo desde que conquistó la tierra batida de Marrakech y logró su primer título en el ATP Tour a principios de abril.

En lo que respecta a la clasificación ATP, Jódar se encuentra en el número 55 en estos momentos habiendo comenzado el año en el puesto 168. El joven del Club de Tenis Chamartín viaja en compañía de su padre, una de las personas que se encarga de dirigir sus entrenamientos y su carrera en este deporte.

La derrota de Alcaraz

Toni Nadal también comentó la derrota sufrida por Carlos Alcaraz en Montecarlo ante el tenista de San Cándido: "Sinner lleva cuatro Masters 1.000 ganados de forma consecutiva y eso es una mala noticia para Alcaraz. Creo que él era el favorito pero me pareció que podía haber levantado un poco más la pelota y creo que jugó al ritmo que le favorecía a Sinner y por eso se llevó el torneo".

Asimismo, reconoció en el programa de radio que "este resultado le puede generar ciertas dudas a Alcaraz", que se estrena sobre la tierra batida de Barcelona ante el finlandés Otto Virtanen, actualmente número 130 del ranking ATP.