Stan Wawrinka cayó eliminado del Barcelona Open 2026 (conde de Godó) en primera ronda y se despide del público del torneo con un emotivo homenaje. Perdió ante Cameron Norrie y, tras el punto final, el público de Barcelona se volcó con el suizo.

Este fue el momento:

Las lágrimas de un mito del tenis como Stan Wawrinka tras disputar su último partido en el Torneo Conde de Godó. 📺 El @bcnopenbs, del 13 al 19 de abril en @rtve. pic.twitter.com/cCVT83Aqti — Teledeporte (@teledeporte) April 13, 2026

En la rueda de prensa posterior, Wawrinka agradeció el cariño de la grada española: "Estoy muy feliz con el ambiente y el apoyo que he recibido, siempre estoy muy agradecido por ello. Es una de las razones por las que he jugado tanto tiempo. Fue increíble tener la oportunidad de jugar por última vez en esta pista tan bonita".

Sobre su carrera, Stan analizó el hecho de jugar sus últimos partidos de tenis con la leyenda Magnus Norman a su lado: "Poder terminar mi carrera junto a él es algo increíble para mí. Llevamos ya más de 13 años juntos. Fue un jugador impresionante y ya era un gran entrenador, con diferentes jugadores. Cuando aceptó formar parte de mi equipo, me puse superfeliz. Hemos logrado tantas cosas juntos, gané todos mis grandes títulos con él... me ayudó en todos esos años a llevarme al límite, a ser mejor jugador. Para mí es importante poder finalizar esta carrera, mi último año en el circuito, junto a él: aún trabajamos muy bien juntos. Se ha convertido en una persona muy cercana a mí, un gran amigo, y es genial poder tenerle a mi lado".

Para muchos, Wawrinka es el mejor revés a una mano del mundo del tenis... con permiso, por supuesto, de Roger Federer, su compatriota y ganador de 20 Grand Slams. Stan ha logrado tres Majors.