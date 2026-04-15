Alcaraz, sobre sus molestias en el antebrazo derecho: "Veremos a ver"

Carlos Alcaraz se estrenó en el Trofeo Conde de Godó que se disputa en Barcelona y lo hizo con una victoria sobre el finlandés Otto Virtanen. Durante el encuentro, el tenista español tuvo que reclamar la presencia de su fisioterapeuta debido a unas molestias en su antebrazo derecho y delante de los periodistas confesó que "el plan es llegar al jueves en las mejores condiciones", aunque "veremos a ver".

"Son molestias que salen con los pocos días que he tenido de recuperación, cuando todo ha ido tan seguido, en algún movimiento que no es habitual", aseguró en rueda de prensa. "Ahora me valorará el fisio, hablaremos con el equipo y veremos a ver. Son unas molestias que ya he tenido previamente, que nunca han llegado a más y esperemos que así sea", explicó Alcaraz.

El proceso de recuperación hasta la siguiente ronda en la que se enfrentará a Tomas Machac fue valorado por el equipo a posteriori para rendir bien el jueves por la tarde: "Si hay que descansar, se descansará, pero el plan es llegar al jueves en las mejores condiciones".

Elogios a Rafa Jódar

"Para mí, Rafa es un grandísimo jugador, si soy sincero. Ha entrado en el tour muy rápido. Tuvo la oportunidad de ser sparring en la Copa Davis, vi de lo que era capaz, y en Australia este año pude jugar un set de entrenamiento con él para ver su nivel. Lo que ha conseguido desde entonces es impresionante", comentó.

Alcaraz dijo que se alegraba por el madrileño y le deseó lo mejor ya que "se le ve un chico excepcional y muy tranquilo". Además, añadió que "siempre que hace un buen resultado intento felicitarle", unas declaraciones que se producen días después de que Rafa Jódar afirmara que se quedaba con los consejos que le daban tanto Nadal como el de El Palmar.