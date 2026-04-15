Carlos Alcaraz se retira del Conde de Godó: ¿Estará en el Mutua Madrid Open?

Carlos Alcaraz se retira del Conde de Godó. Ya es oficial. Lo ha confirmado el propio tenista murciano en rueda de prensa. Sus molestias en la muñeca le dejan fuera tras ganar en el inicio del torneo y sentir que algo no iba bien.

Este fue el momento de la lesión:

"Me he hecho un poco de daño…". El susto de Alcaraz en el @bcnopenbs. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/8eVUKpCWdy — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 14, 2026

Después del partido, Carlos le restaba fuerza a la lesión, pero finalmente no ha sido posible continuar:

🗣️ "Siempre salen pequeños detalles en el cuerpo, pequeñas molestias". Alcaraz cuenta el motivo por el que ha tenido que pedir la entrada del fisio durante el partido al dolerle la muñeca. ‼️ Sigue el Torneo Conde de Godó en Teledeporte y @rtveplay hasta este domingo. pic.twitter.com/maNk0aSOng — Teledeporte (@teledeporte) April 14, 2026

"Siempre salen pequeños detalles en el cuerpo, pequeñas molestias", comentaba Carlos en los micrófonos de Teledeporte. Hoy en rueda de prensa decía adiós: "Es una situación que creía que había sentido previamente y que no iba a ir a más. Que eran molestias de exigencia de toda la semana. Pero vistas las pruebas de hoy, es una lesión un poquito mas seria de lo que nos esperábamos".

La duda ahora es si Carlos jugará el siguiente torneo en Madrid. Hay que recordar que el año pasado, Carlos Alcaraz no participó en el Mutua Madrid Open 2025 debido a una microrrotura en el aductor de su pierna derecha y molestias en el isquiotibial izquierdo. Jugó el Conde de Godó perdiendo la final y eso le costó el Masters 1000 de la capital de España.

"Estoy jodido. No poder jugar delante de mi gente es difícil de asimilar. Siempre hago todo lo posible para llegar a esta parte del año y disfrutar de mi tenis y del cariño de la afición. En la final de Barcelona sentí algo en el isquiotibial izquierdo, pero no pensé que fuera tan grave. Tras las pruebas, vimos que había una microrrotura en el aductor derecho y molestias en el isquio", comentó en sala de prensa.