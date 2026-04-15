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La locura o falta de respeto nunca vista en el Godó: Borges gana sacando por abajo

Borges se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Alex de Miñaur y Hamad Medjedovic.

Borges se enfrentará en cuartos de final al ganador del duelo entre Alex de Miñaur y Hamad Medjedovic.
La locura o falta de respeto nunca vista en el Godó: Borges gana sacando por abajo | Tennis TV

El portugués Nuno Borges se ha clasificado para los cuartos de final del Trofeo Conde de Godó tras vencer hoy al argentino Tomás Martín Etcheverry en dos sets. Pero la cosa no queda en esa normalidad de resultado sino en cómo ha cerrado el partido el luso. Lo ha hecho con un saque por bajo.

Este fue el momento:

"No fue por falta de respeto, fue una decisión puramente táctica. Llevábamos dos horas de batalla, me sentía cansado y vi a Tomás muy atrás. Necesitaba terminar el punto rápido y sabía que el factor sorpresa era mi mejor baza", comentó el luso tras el partido.

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