Rafa Jódar se queda como único español en el Godó tras la retirada de Alcaraz

El español Rafa Jódar, único superviviente español en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó tras la retirada de Carlos Alcaraz por lesión, ha asegurado que "para nada" se siente entre los favoritos del torneo tras vencer, por un doble 6-3, al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Pese a estar ya en los cuartos de final en su primera participación en el ATP 500 barcelonés, Jódar ha recordado que todavía está en cuartos de final: "Aún queda mucho y tengo que ir partido a partido. Ahora, toca recuperar y dar mi mejor nivel el viernes, que seguro que tendré un partido duro".

El madrileño, que a sus 19 años ya es el 55 del ranquin mundial, se medirá en la antepenúltima ronda al ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie, séptimo cabeza de serie, y el estadounidense Ethan Quinn.

En esa ronda ya no estará Alcaraz, quien debía jugar este jueves ante el checo Tomas Machac, pero se ha retirado por una lesión en la muñeca derecha.

"He visto muchos partidos de Carlos desde pequeño, nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena y espero que su lesión no sea nada y se recupere lo antes posible", ha comentado sobre la renuncia del murciano.

Respecto a su duelo con Ugo Carabelli, Jódar ha explicado que ya esperaba que fuera "más duro" que hace dos semanas en las semifinales de Marrakech, cuando lo venció por 6-2 y 6-1 y poco más de una hora de juego.

"Me esperaba un partido totalmente diferente, porque las condiciones aquí son totalmente diferentes y él probablemente había visto el partido y lo había analizado", ha afirmado Jódar.

En este sentido, el español ha apuntado que, al contrario que en el torneo de Marruecos, hoy empezó el partido por debajo en el marcador y se ha mostrado orgulloso por la forma en la que reaccionó a ese 0-2 inicial.

"He empezado un 'break' abajo y al final he tenido que aceptar la situación y ponerme a trabajar duro cada punto. Cuando las cosas no empiezan bien, como hoy, he de buscar soluciones y estoy muy contento por cómo he sido capaz de superar esa situación", ha analizado.