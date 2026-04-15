Saltan las alarmas en el Godó: Carlos Alcaraz suspende su entrenamiento por su muñeca derecha

Saltan las alarmas en torno a Carlos Alcaraz durante su participación en el Trofeo Conde de Godó. El tenista murciano ha decidido cancelar el entrenamiento que tenía programado en el Real Club de Tenis Barcelona, donde debía ejercitarse entre las 12:00 y las 14:00 horas.

La decisión llega apenas un día después de su debut en el torneo, donde venció al finlandés Otto Virtanen, pero dejando señales preocupantes por molestias físicas que ya se manifestaron durante el partido.

Como se ha dado a conocer, el foco de la preocupación está en la muñeca derecha del jugador, que le obligó incluso a recibir asistencia durante el encuentro. Aunque logró cerrar el partido en dos sets, las sensaciones no fueron del todo positivas.

"Son molestias que van saliendo. Llevo muchos partidos en pocos días y con poco descanso entre uno y otro. El fisio me valorará y veremos qué tal evoluciona, pero creo que no será nada grave y podremos jugar el jueves", explicó el propio Alcaraz tras su victoria. en ese momento, el tenista quiso transmitir tranquilidad, aunque sin ocultar que el desgaste acumulado empieza a pasar factura.

Prioridad absoluta: recuperación

Lejos de saltar a pista, Alcaraz ha optado por quedarse en el hotel realizando trabajo de fisioterapia junto a su equipo. Una decisión que responde a la necesidad de no forzar en un momento clave del calendario.

"Son molestias que ya he tenido anteriormente, que nunca han ido a más. Hemos intentado calmarnos, jugar más relajados y ahora toca ver cómo evoluciona con el tratamiento. Hablaremos con el equipo y decidiremos", señaló. El murciano es consciente de que cualquier sobrecarga puede convertirse en un problema mayor si no se gestiona correctamente.

El desgaste del calendario

El contexto tampoco ayuda. Alcaraz llega a Barcelona tras una exigente participación en el Masters de Montecarlo, donde cayó ante Jannik Sinner en un duelo de alta intensidad.

Con menos de 48 horas de margen entre torneos, el cambio de superficie y la acumulación de partidos han elevado el riesgo físico.

"La tierra batida es una de las superficies más exigentes a nivel físico. Con poco tiempo de descanso entre torneos, es normal que aparezcan pequeñas molestias", reconoció en rueda de prensa.

Un precedente que preocupa

No es la primera vez que el físico condiciona su paso por Barcelona. El año pasado, Alcaraz sufrió problemas durante la final ante Holger Rune que terminaron afectando a su calendario posterior, obligándole incluso a bajarse del torneo de Madrid.

Ese antecedente hace que tanto el jugador como su entorno actúen ahora con mayor prudencia para evitar una recaída.

Entre la ambición y la prudencia

A pesar de las molestias, Alcaraz no quiere renunciar a un torneo que considera especial dentro de su calendario.

"No tengo miedo a decir que esta es una semana en la que tocaría descansar. Tenemos Montecarlo antes y luego vienen Madrid y Roma antes de Roland Garros, pero Barcelona es un lugar especial para mí y siempre intento estar aquí", confesó. El objetivo es claro: competir al máximo nivel sin comprometer su estado físico en un tramo decisivo de la temporada.

A la espera de evolución

La incógnita ahora gira en torno a su evolución en las próximas horas. Si las molestias remiten, Alcaraz podría disputar con normalidad su siguiente partido ante Tomáš Macháč. Sin embargo, cualquier empeoramiento podría obligarle a replantear su participación.

Con varios partidos en pocos días si quiere aspirar al título, la gestión física será clave. El murciano ya ha dado el primer paso: frenar a tiempo para evitar males mayores.