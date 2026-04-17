La noticia que nadie quería escuchar ya es oficial: Carlos Alcaraz no disputará el Mutua Madrid Open 2026. El murciano ha sido el encargado de anunciarlo en sus redes sociales después de tener que abandonar el Trofeo Conde de Godó hace unos días por un dolor en la muñeca... Las pocas esperanzas que quedaban se han esfumado a las 16:03 con el tuit de Alcaraz.

El golpe es doble para el tenis español y para la afición madrileña, que esperaba ver a su gran referente competir en casa tras su ausencia el año pasado. No obstante, esta decisión del murciano es algo que responde a una estrategia clara: priorizar la recuperación total y evitar agravar una lesión que podría comprometer el resto de la temporada. El cuerpo técnico y el entorno del jugador han apostado por la prudencia en un momento clave del calendario.

"Madrid es casa"

En su comunicado, Alcaraz ha dejado patente el impacto emocional de la decisión. "Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí", ha escrito.

El tenista ha subrayado especialmente su decepción por no poder competir ante su público: "Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente". Un mensaje que refleja la conexión especial que mantiene con el torneo madrileño y con la afición española.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

No obstante, recordemos que la baja en el Mutua Madrid Open no es un hecho aislado. De hecho, será el segundo año consecutivo en el que Alcaraz no pueda participar en el Masters 1.000 de la capital, una circunstancia inesperada para uno de los torneos más importantes de su calendario. Esta continuidad en las ausencias añade preocupación entre sus seguidores, aunque desde su entorno insisten en que la prioridad absoluta es garantizar su estado físico a largo plazo.

Mirando a Roland Garros

Con Madrid descartado, todos los esfuerzos del equipo de Alcaraz se centran ahora en llegar en plenas condiciones a Roland Garros. Con la ausencia de Madrid, el Grand Slam parisino aparece como el gran objetivo inmediato del español.

La superficie de tierra batida, donde Alcaraz ha demostrado un rendimiento sobresaliente, sigue siendo el escenario ideal para aspirar a un nuevo título importante. Sin embargo, su evolución de la lesión en las próximas semanas será determinante.

Un vacío en Madrid

La ausencia de Alcaraz se une a la de Djokovic anunciada también hoy y deja un vacío notable en el torneo madrileño, tanto a nivel deportivo como mediático. El español es uno de los principales reclamos del circuito y su participación suele ser sinónimo de expectación y lleno en las gradas.

Para la organización del torneo, su baja supone perder a una de sus grandes estrellas, mientras que para los aficionados representa una oportunidad perdida de ver en acción a uno de los mejores jugadores del mundo en casa.

Más allá del impacto inmediato, la decisión de Alcaraz responde a una visión de futuro. A sus 20 años, la gestión de las cargas físicas y las lesiones es clave para construir una carrera sólida y duradera.

Renunciar a citas importantes como Madrid es un sacrificio significativo, pero necesario si el objetivo es mantenerse competitivo en los grandes escenarios durante muchos años. Ahora, todas las miradas están puestas en su recuperación y en la posibilidad de verle brillar de nuevo en París.