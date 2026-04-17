España se frota las manos: Toni Nadal señala al tenista que puede competir con Alcaraz y Sinner

España es la envidia del mundo del tenis desde hace tiempo. De Rafa Nadal se ha pasado a Carlos Alcaraz con una rapidez tan grande que incluso han compartido pista juntos. Es como si Messi y Maradona hubiesen compartido generación. Pues bien, de Rafa a Carlos y ahora aparece otro nombre como es el de Rafa Jódar. Nadie dice que sea como ellos, pero ha llegado para competir en lo más alto.
Para Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal, Jódar es el único que asoma la cabeza de verdad para competir con Sinner y Carlos Alcaraz: "Cuando le vi por primera vez me pareció un buen jugador, no más que eso. Pero cada vez me parece mejor. Progresa. Lleva una línea ascendente. Siguiendo este camino no sé si puede ser Alcaraz, que eso es casi imposible, porque es de otro mundo, pero sí le veo un potencial muy alto, de top".
Al que no termina de ver es a Joao Fonseca, que es otro de los llamados a competir en lo más alto como relevo generacional: "Vi su partido en Miami. A mí, la verdad, no me dio la sensación de estar delante de un grandísimo jugador. Del nivel Alcaraz, de un superjugador. Recuerdo con Rafael, cuando vimos por vez primera a Novak Djokovic. Ya supe que sería un número uno. Vi a Del Potro, con quien entrenamos cuando tenía 18 años, y veías que rápidamente sería top 10. Roger Federer ya supo enseguida que Rafael le acabaría ganando. No lo veo igual con Fonseca o Mensik. De Fonseca vi que faltaban algunas cosas esenciales para ser tan bueno. Es un gran jugador, pero no lo veo tan arriba".
Por otro lado, en esta misma entrevista con Mundo Deportivo, Toni Nadal rechaza volver a ser entrenador: "Sí. Ya no me veo. Los tiempos han cambiado. En todo caso me vería como consultor. Entrenador, cuando estás con profesionales de alto nivel, tienes que tener una gran implicación. Cuando entrenaba a Rafael, mi objetivo número uno era el tenis y que Rafael llegara lo más alto posible. Y esto me llevaba a pensar casi todo el tiempo cómo lo podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos superar a este o al otro. Claro, no es solo el tiempo que pasas, las dos o tres horas que pasas en la pista, sino que es todo lo demás".
Y tampoco ve a Rafa entrenando a pesar de las imágenes recientes ayudando a Iga Swiatek en la academia manacorí: "No, porque tiene la vida montada hacia otras cosas. Es muy difícil. Un entrenador tiene que dedicarse al cien por cien. Con lo que implica de viajes. Mi sobrino tiene bastantes responsabilidades de asuntos propios. Él vivió más de veinte años por las pistas, ahora tiene muchas otras cosas que le requieren mucho tiempo, aparte que está muy feliz con la familia y con sus hijos. Y no es fácil tampoco la vida de entrenador, cada vez se viven más cambios".