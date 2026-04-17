Jódar sigue soñando y jugará la semifinal de Barcelona ante Fils

La irrupción de Rafa Jódar en el Barcelona Open Banc Sabadell ya es una realidad. El joven madrileño, de apenas 19 años, firmó una victoria contundente ante Cameron Norrie (6-3 y 6-2) en cuartos de final y se ha colado entre los cuatro mejores del torneo, confirmando su condición de gran revelación.

Con este triunfo, además, asegura un importante salto en el ranking ATP y prolonga una racha de victorias que empieza a situarle como una de las grandes promesas del tenis mundial.

El partido, resuelto en apenas 1:09 horas, fue un ejercicio de autoridad por parte de Jódar. El español volvió a imponerse a Cameron Norrie, número 24 del mundo, como ya hiciera semanas atrás en Acapulco y con idéntico resultado.

Desde el inicio, el madrileño marcó el ritmo con un tenis agresivo y preciso. En la primera manga, dominada por los intercambios intensos y hasta cinco roturas de saque, Jódar aprovechó tres "breaks" para tomar ventaja. Su potencia desde el fondo y su capacidad para mover al rival fueron claves para desgastar física y mentalmente al británico.

Madurez en los momentos clave

El segundo set mostró otra versión del partido, con mayor igualdad en los primeros juegos. Sin embargo, Jódar supo esperar su momento. En el quinto juego logró la rotura decisiva y, lejos de relajarse, consolidó la ventaja con otro "break" que le permitió cerrar el partido con solvencia.

Ni siquiera un inicio dubitativo al saque en el juego final alteró su concentración. El joven español selló el triunfo con determinación, demostrando una madurez impropia de su edad.

Rafa Jodar's reaction after beating Cam Norrie to reach the Barcelona SF You're looking at the 5th Spanish teenager to reach the Barcelona SF in the Open Era Corretja - 1994

Moya - 1996

Nadal - 2005, 2006

Alcaraz - 2022, 2023

Jodar - 2026 He's coming 🇪🇸 pic.twitter.com/vjEpEUvzEM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 17, 2026

Una racha que ilusiona

El triunfo ante Norrie no es un hecho aislado. Jódar encadena ya ocho victorias consecutivas, incluyendo su título en Marrakech, y se ha asegurado escalar posiciones en el ranking hasta situarse entre los mejores del circuito.

Su rendimiento en Barcelona le coloca en un grupo selecto de tenistas españoles que alcanzaron semifinales del Godó antes de los 20 años, junto a nombres como Álex Corretja, Carlos Moyá, Rafael Nadal o Carlos Alcaraz.

Fils, el examen definitivo

En semifinales le espera un reto de máxima exigencia: el francés Arthur Fils, noveno cabeza de serie y número 30 del mundo. El galo llega tras imponerse con autoridad a Lorenzo Musetti y repite presencia en esta ronda en Barcelona.

Será un duelo inédito entre ambos, con Fils partiendo como favorito por ranking y experiencia, pero con Jódar contando con el respaldo del público de la Pista Rafa Nadal. El choque servirá para medir el verdadero nivel del español frente a la élite.

En la otra semifinal, el ruso Andrey Rublev se enfrentará al serbio Hamad Medjedovic. Rublev, en su mejor actuación en el torneo, llega tras superar a Tomas Machac con un tenis sólido y efectivo. Por su parte, Medjedovic se ha convertido en la gran sorpresa del campeonato, dejando en el camino a rivales de entidad y confirmando su progresión meteórica en el ranking.

Más allá de los resultados, Jódar ha conquistado al público barcelonés. Habitualmente reservado, el madrileño ha conectado con la grada, que le ha arropado con cánticos y entusiasmo.

Su tenis potente, su capacidad para romper la pelota y su personalidad competitiva le sitúan como una de las grandes irrupciones del circuito. Ahora, a un paso de la final, tiene ante sí la oportunidad de confirmar que su ascenso no es casualidad, sino el inicio de una nueva era en el tenis español.